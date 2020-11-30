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    У світі

    Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу

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    Вакцина BioNTech і Pfizer, за попередніми даними, на 95% ефективна в профілактиці захворювання - Британія з 7 грудня збирається розпочати вакцинацію від коронавірусу
    Вакцина BioNTech і Pfizer, за попередніми даними, на 95% ефективна в профілактиці захворювання

    Велика Британія замовила 40 млн доз препарату з подвійним введенням

    Велика Британія вже цього тижня тижня має схвалити вакцину від Covid-19 та розпочати 7 грудня вакцинацію.

    Про це повідомляє Financial Times.

    Очікується, що незалежний регулюючий орган надасть схвалення на використання вакцини у Сполученому Королівстві протягом декількох днів.

    Поставки вакцини, розробленої німецькою BioNTech і американською Pfizer, почнуться протягом декількох годин після отримання дозволу. Перші ін'єкції можуть початися 7 грудня.

    Велика Британія замовила 40 млн доз препарату з подвійним введенням. Вакцина, за попередніми даними, на 95% ефективна в профілактиці захворювання.

    Pfizer і BioNTech вже подали в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів запит на екстрене використання в США їх вакцини від COVID-19.

    До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що для припинення поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

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      Теги: медицина Велика Британія щеплення вакцинація населення коронавірус
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