Туреччину сколихнув потужний землетрус

Про постраждалих наразі не відомо

Землетрус магнітудою 5,1 стався у Мармуровому морі, підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі та Бурсі. Епіцентр був за 37 кілометрів на північний захід від Бурси. Інформація про руйнування та постраждалих наразі відсутня. Про це пише CNN Turk.

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Сильний землетрус стався сьогодні о 10.42 зранку (за місцевим часом) 4 грудня у Туреччині. Через три хвилини після першого землетрусу стався повторний поштовх магнітудою 4,5. Землетрус також відчувався в таких містах як Стамбул, Бурса, Чанаккале та Баликесір. Губернатор Стамбула заявив, що жодних повідомлень про будь-яку негативну ситуацію не було.

Мер міста Муданья оголосив, що громадяни вийшли на вулиці в перші моменти землетрусу, але ніяких руйнувань. Очільник управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) Окай Меміш зазначив у заяві: «Землетрус був середньої потужності, підземні поштовхи можуть тривати».

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Як передає кореспондент «Главкому» у Стамбулі, поштовхи добре відчувалися у європейській частині міста, але обстановка у місті спокійна, деякі люди вийшли на вулиці. Але потужна злива, яка триває у місті з ночі, змушує більшість залишатись у будівлях.

Тим часом, турецькі сейсмологи неодноразово попереджали про можливість сильного землетрусу в районі Стамбула. При поштовхах магнітудою 7,0 і більше, як вони вважають, близько 90 тис.будівель у 16-мільйонному місті можуть обрушитися відразу, 260 тис. будуть пошкоджені та стануть непридатними для проживання, мешканці близько 100 тис. будинків можуть загинути, тимчасове житло знадобиться 4,5 млн осіб.

Нагадаємо, на початку лютого в Туреччині стались сильні землетруси, руйнівну силу яких порівняти із вибухом 500 атомних бомб. Так 6 лютого зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей. Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищують $100 млрд.

До слова, серпні 1999 року в районі Стамбула, розташованого на стику Анатолійської та Євразійської тектонічних плит, стався землетрус магнітудою 7,6. За офіційними даними, тоді загинули 17,2 тис. осіб, за неофіційними – майже 40 тис., 45 тис. постраждали.