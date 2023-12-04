Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччину сколихнув потужний землетрус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччину сколихнув потужний землетрус
Потужний землетрус відбувся у Туреччині
фото із відкритих джерел

Про постраждалих наразі не відомо

Землетрус магнітудою 5,1 стався у Мармуровому морі, підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі та Бурсі. Епіцентр був за 37 кілометрів на північний захід від Бурси. Інформація про руйнування та постраждалих наразі відсутня. Про це пише CNN Turk.

Сильний землетрус стався сьогодні о 10.42 зранку (за місцевим часом) 4 грудня у Туреччині. Через три хвилини після першого землетрусу стався повторний поштовх магнітудою 4,5. Землетрус також відчувався в таких містах як Стамбул, Бурса, Чанаккале та Баликесір. Губернатор Стамбула заявив, що жодних повідомлень про будь-яку негативну ситуацію не було.

Мер міста Муданья оголосив, що громадяни вийшли на вулиці в перші моменти землетрусу, але ніяких руйнувань. Очільник управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) Окай Меміш зазначив у  заяві: «Землетрус був середньої потужності, підземні поштовхи можуть тривати».

Як передає кореспондент «Главкому» у Стамбулі, поштовхи добре відчувалися у європейській частині міста, але обстановка у місті спокійна, деякі люди вийшли на вулиці. Але потужна злива, яка триває у місті з ночі, змушує більшість залишатись у будівлях.

Тим часом, турецькі сейсмологи неодноразово попереджали про можливість сильного землетрусу в районі Стамбула. При поштовхах магнітудою 7,0 і більше, як вони вважають, близько 90 тис.будівель у 16-мільйонному місті можуть обрушитися відразу, 260 тис. будуть пошкоджені та стануть непридатними для проживання, мешканці близько 100 тис. будинків можуть загинути, тимчасове житло знадобиться 4,5 млн осіб.

Нагадаємо, на початку лютого в Туреччині стались сильні землетруси, руйнівну силу яких порівняти із вибухом 500 атомних бомб. Так 6 лютого зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей. Збитки, завдані землетрусом у Туреччині, перевищують $100 млрд.

До слова, серпні 1999 року в районі Стамбула, розташованого на стику Анатолійської та Євразійської тектонічних плит, стався землетрус магнітудою 7,6. За офіційними даними, тоді загинули 17,2 тис. осіб, за неофіційними – майже 40 тис., 45 тис. постраждали.

Читайте також: У Туреччині заарештовано понад 180 осіб через руйнування під час землетрусу
Теги: Стамбул житло землетрус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домініканську Республіку сколихнув сильний землетрус
Домініканську Республіку сколихнув сильний землетрус
11 листопада, 01:40
Житло в серці Києва: яку квартиру можна купити за 17 млн грн (фото)
Житло в серці Києва: яку квартиру можна купити за 17 млн грн (фото)
16 листопада, 14:15
При виборі житла треба звернути увагу на кілька дуже важливих моментів
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
16 листопада, 09:34
Українські біженці в Британії можуть втратити дах над головою – ЗМІ
Українські біженці в Британії можуть втратити дах над головою – ЗМІ
21 листопада, 22:33
Новий власник отримає неймовірне житло у стилі барокко з італійськими меблями
Схожа на стародавній палац. Яку квартиру можна купити у Львові за $950 тис. (фото)
23 листопада, 08:28
Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
6 листопада, 13:07
Переважна більшість німців виступила за те, щоб зменшити потік мігрантів до країни
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
7 листопада, 08:08
Чехи активно шукають роботу у центрах зайнятості, незважаючи на економічні проблеми у країні
Рівень безробіття у Чехії здивував аналітиків
10 листопада, 12:09
На заході України зранку стався землетрус
На заході України зранку стався землетрус
23 листопада, 10:11

Соціум

Росія заявила про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82»
Росія заявила про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82»
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
Туреччину сколихнув потужний землетрус
Туреччину сколихнув потужний землетрус
На Філіппінах стався теракт. ІДІЛ взяв на себе відповідальність
На Філіппінах стався теракт. ІДІЛ взяв на себе відповідальність
Інститут вивчення війни пояснив, що означає указ Путіна про збільшення армії РФ
Інститут вивчення війни пояснив, що означає указ Путіна про збільшення армії РФ
Світові виробники зброї не встигають за попитом – SIPRI
Світові виробники зброї не встигають за попитом – SIPRI

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
30K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
21K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
19K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
17K
«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон
13K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Вчора, 04:05

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua