Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям

Ірландія заплановала низку заходів, щоб зменшити кількість біженців з України

Влада Ірландії готує суттєві зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік біженців з України. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити уже незабаром. Про це пише The Irish Times.

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Уряд сподівається запровадити заходи до кінця цього року, які передбачають зміну соціальних виплат і зобов’яжуть українських біженців платити за проживання, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар. Деталі новацій ще мають бути узгоджені, і будь-які зміни щодо соціальних виплат потребуватимуть законодавства країни, але обидва заходи будуть запроваджені одночасно, зазначає він.

«Українцям тут все одно будуть раді. Будь-якому українцю, який приїде до Ірландії, не буде відмовлено, цього не станеться. Однак ситуація, яку ми маємо на даний момент, полягає в тому, що цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення біженців», – сказав він журналістам під час свого візиту до Сеула, (Південна Корея). «Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження біженців, тож у нас буде більше часу, щоб вирішити питання розміщення та інші», – додав ірландський прем'єр-міністр.

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Як пише The Irish Times, такий підхід має на меті уповільнити потік біженців із України. За даними уряду, щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток близько 100 тисячам українців.

Він додав, що владі є сенс зважати на допомогу, яку надають українцям інші європейські країни – зокрема, не пропонується необмежена кількість житла, яке оплачує держава.

«Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розміщуємо людей у ​​наметах і контейнерах», – наголосив Лео Варадкар.

За даними влади Ірландії тлизько 14 тисяч українських біженців уже знайшли роботу, але уряд розглядає можливість зміни соціальних виплат, щоб заохотити українців більше працевлаштовуватися.

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Раніше повідомлялося, що українські біженці в Ірландії можуть втрати надане їм житло, якщо поїдуть на Різдво додому або у подорож країною. У жовтні цього року термін, на який українці можуть залишити своє житло скоротили до нуля днів.

Нагадаємо, українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Рішення про обмеження часу проживання має на меті привести пропозицію Ірландії у відповідність з іншими країнами ЄС.