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Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України
фото із відкритих джерел

Ірландія заплановала низку заходів, щоб зменшити кількість біженців з України

Влада Ірландії готує суттєві зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік  біженців з України. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити уже незабаром. Про це пише The Irish Times.

Уряд сподівається запровадити заходи до кінця цього року, які передбачають зміну соціальних виплат і зобов’яжуть українських біженців платити за проживання, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар. Деталі новацій ще мають бути узгоджені, і будь-які зміни щодо соціальних виплат потребуватимуть законодавства країни, але обидва заходи будуть запроваджені одночасно, зазначає він. 

«Українцям тут все одно будуть раді. Будь-якому українцю, який приїде до Ірландії, не буде відмовлено, цього не станеться. Однак ситуація, яку ми маємо на даний момент, полягає в тому, що цифри були дуже великими. Це чинить величезний тиск на розміщення біженців», – сказав він журналістам під час свого візиту до Сеула, (Південна Корея). «Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять надходження біженців, тож у нас буде більше часу, щоб вирішити питання розміщення та інші», – додав ірландський прем'єр-міністр.

Як пише The Irish Times, такий підхід має на меті уповільнити потік біженців із України. За даними уряду, щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток близько 100 тисячам українців.

Він додав, що владі є сенс зважати на допомогу, яку надають українцям інші європейські країни – зокрема, не пропонується необмежена кількість житла, яке оплачує держава.

«Ми не можемо закривати очі на те, що у нас є дефіцит житла. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розміщуємо людей у ​​наметах і контейнерах», – наголосив Лео Варадкар.

За даними влади Ірландії тлизько 14 тисяч українських біженців уже знайшли роботу, але уряд розглядає можливість зміни соціальних виплат, щоб заохотити українців більше працевлаштовуватися.

Раніше повідомлялося, що  українські біженці в Ірландії можуть втрати надане їм житло, якщо поїдуть на Різдво додому або у подорож країною.  У жовтні цього року термін, на який українці можуть залишити своє житло скоротили до нуля днів.

Нагадаємо, українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Рішення про обмеження часу проживання має на меті привести пропозицію Ірландії у відповідність з іншими країнами ЄС. 

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Теги: житло біженці міністр соцвиплати Ірландія українці держава втрати

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