На заході України зранку стався землетрус

Епіцентр землетрусу був на глибині 2 км

Вранці у четвер, 23 листопада, Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Новоселицькій громаді Чернівецької області. Інцидент стався о 06:39. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Землетрус в Новоселицькій громаді Чернівецької області зафіксовано магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера на глибині 2 км.

«За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – йдеться в повідомленні.

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За даними експертів, останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 6 вересня цього року магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 10 жовтня землетрус було чутно одразу в трьох областях України.