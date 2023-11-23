Схожа на стародавній палац. Яку квартиру можна купити у Львові за $950 тис. (фото)

Квартира коштує майже $1 млн, але доведеться розщедритись і на комісію

Ціни на квартири у Львові не набагато відстають від Києва, зокрема через повномасштабне вторгнення, адже туди переїхало багато людей із прифронтових регіонів. Одна з квартир у самому центрі міста відрізняється небаченою розкішшю та ціною у $950 тис., про що йдеться в оголошенні rieltor.

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5-кімнатне житло розташоване на другому поверсі 3-поверхового австрійського будинку, спорудженого у 1912-1914 рр за проєктом архітектора Івана Баґенського архітектурним бюро Войцеха Дембінського у стилі неокласицизму. Помешкання з двома балконами має площу 211.1м².

Майбутній власник квартири отримає автономне опалення, відеоспостереження та цілодобову охорону. Але «родзинкою» житла є дизайн у стилі барокко з меблями італійського бренду Silik. Оздоблення у кімнатах можна порівняти із стародавніми палацами – різьблені меблі у поєднанні із плафонами не залишать байдужим нікого.

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Дорожнечі додають і масивні люстри, величезні дзеркала у висоту кімнати, велика кількість картин та ефектний паркет. Із «середньовіччя» повертає тільки ванна кімната та кухня, які мають сучасний вигляд.

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Природньо, новий власник отримає у квартирі повний набір традиційної побутової техніки та всі необхідні комунікації. Окрім солідної суми за саму квартиру йому також доведеться викласти чималеньку комісію за послуги у 5% від вартості житла.

До слова, у Львові за 6,5 тис. грн на місяць здають в оренду квартиру, у якій зупинився час. У кімнатах всі незмінні атрибути «совка» – килими, плитка та старовинна шафа.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.