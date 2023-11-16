Житло в серці Києва за ціною літака: який вигляд має квартира за $75 млн (фото)

Житло мебльоване меблями світових брендів і обладнане технікою провідних світових виробників

В Києві, який залишається однією з головних цілей російських окупантів, продають квартиру за неймовірні $75 млн (понад 2,7 млрд грн). Більше того, новому власнику доведеться розщедритися і на комісію за послуги у розмірі солідних 5%, йдеться на сайті оголошень rieltor.

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Квартира розташована в Шевченківському районі столиці, по вул. Тургенєвській, на 5-му поверсі 10-поверхового будинку, який зведений у 2005 році. 3-кімнатне житло мебльоване із використанням продукції світових брендів та обладнана усією необхідною побутовою технікою від світових провідних виробників. Також передбачена цілодобова охорона і відеоспостереження.

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Поруч з будинком знаходяться парк, багато пабів, кафе, та ресторанів, Центральний цирк, ТРЦ «Україна». В ньому налічується 30 квартир, є 2-рівневий підземний паркінг, обгороджена територія.

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Висота стелі в квартирі 3 метра, є камін, джакузі, сейф. Крім того, нового власника точно порадує автономна електроенергія – акумулятори/джерела безперебійного живлення.

До слова, за ці гроші можна придбати приватний літак Airbus A319 Qatar Airways, ще й трохи залишиться. Його вартість складає $73 млн, а на борту розташовані велика спальня, відкрита каюта з 12-ма розкладними ліжками, декілька санвузлів, кухня.

Варто зазначити, що Airbus A319 обслуговує найелітніших клієнтів авіакомпанії Qatar Airways. Він здатен без пересадок подолати неймовірну відстань у 7 тис миль.

Нагадаємо, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис.