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Рівень безробіття у Чехії здивував аналітиків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Рівень безробіття у Чехії здивував аналітиків
Чехи активно шукають роботу у центрах зайнятості, незважаючи на економічні проблеми у країні
фото: berounsky.denik.cz

Офіційний рівень безробіття в Чехії становить 3,5%

Рівень безробіття в Чехії в жовтні знизився на одну десяту відсоткового пункту порівняно з вереснем і повернувся до позначки 3,5%. Згідно з даними, опублікованими Чеським бюро праці, в країні поменшало безробітних і менше вакансій. Аналітики були відверто здивовані зниженням рівня безробіття з огляду на спад економіки Чехії. Однак, на їхню думку, найближчими місяцями рівень безробіття може зрости, якщо рецесія продовжиться, а підприємства зіткнуться зі зростанням витрат через очікувані ціни на енергоносії. Про це пише 420on.cz.

У липні рівень безробіття в Чехії становив 3,5%, а в наступні два місяці був на десяту частку відсоткового пункту вищим. У жовтні минулого року рівень безробіття у Чехії також становив 3,5%. За даними Чеського бюро праці, рівень безробіття у жовтні цього року є найнижчим у Європейському союзі. 

«У жовтні на ринку праці, мабуть, взяли гору такі позитивні чинники, як передріздвяні вакансії у сфері логістики та онлайн-торгівлі», – прокоментував результати генеральний директор компанії Randstad Мартін Янський. У третьому кварталі валовий внутрішній продукт Чехії скоротився у квартальному та річному обчисленні, а споживання та попит з боку домогосподарств знизилися, зазначив він.

«Незважаючи на те, що цього року чеська економіка не демонструє високих показників ВВП, дефіцит робочої сили зберігається, хоча невелике зростання безробіття, ймовірно, було б природнішим», – сказав Радомир Яч, головний економіст Generali Investments CEE.

На думку експерта з людських ресурсів PwC Андрії Лінхартової-Паланової, низький рівень безробіття є нездоровим, враховуючи рецесію, що триває в країні. «Компанії вірять, що економічне охолодження буде недовгим, і найближчим часом вони зможуть збільшити виробництво і знову зростати. Тому вони поки не вдаються до швидкого скорочення штатів, побоюючись, що через кілька місяців їм буде важко знову знайти співробітників», – вважає вона.

Як зазначив головний економіст компанії Cyrrus Віт Граділ, у решту року загроза втрати роботи не лякатиме чехів. «Наприкінці року очікується невелике підвищення рівня безробіття через скорочення сезонних робіт та закінчення термінових контрактів, але він має залишитися нижчим за 4%», – сказав Яч. Однак у середньостроковій перспективі, на думку аналітиків, безробіття може збільшитись. Це залежатиме від розвитку економіки.

На кінець жовтня у центрах зайнятості шукала роботу 260 641 особа, що на 2 379 осіб менше, ніж у попередньому місяці. У віці від 15 до 64 років налічувалося 237 303 особи, які могли розпочати роботу негайно. Число вакансій скоротилося на 1499 і склало 280 496. В даний час співробітників шукають компанії, що працюють у виробничому та будівельному секторах. Компанії давно демонструють попит на кваліфікованих майстрів.

Найвищий рівень безробіття у жовтні було зафіксовано у регіоні Усті-над-Лабем – 5,4%. Найменша частка безробітних – 2,6% – була у Злинському, Южночеському та Пльзеньському краях, а також на Височині. Рівень безробіття знизився протягом місяця у всіх регіонах, причому найбільше зниження відбулося у Празі. Столиця також продемонструвала найбільше зниження у річному обчисленні. Серед районів найвищий рівень безробіття було відзначено у Карвіні – 8%. З іншого боку, найнижча частка безробітних була у районі Прага-Схід, де роботу шукали 1,4%.

На одну вакансію у Чехії у жовтні припадало 0,9 тих, хто шукає роботу. Найбільша переповненість ринку праці спостерігалася в регіоні Карвіна, де на одну вакансію припадало майже десять претендентів. У регіоні Млада-Болеслав, навпаки, спостерігалася найменша кількість безробітних стосовно пропозиції робочих місць – 0,2 претендента на одну вакансію. 

До слова, у Чехії близько двох мільйонів людей мешкають на межі бідності. Про це йдеться в доповіді про стан бідності, представленій Європейською мережею боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією (EAPN CR).

Доповідь складено на основі загальнодоступних джерел та опитувань. Наголошується, що наразі в Чехії налічується 660 тис осіб, які перебувають у процесі стягнення в рамках виконавчого провадження, а загалом у країні налічується чотири мільйони таких справ. При цьому близько 1,27 млн ​​осіб у країні ризикують втратити своє житло.

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Теги: економіка Чехія житло безробіття президент робота втрати

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