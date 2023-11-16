Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
При виборі житла треба звернути увагу на кілька дуже важливих моментів
фото з відкритих джерел

Купуючи дешеву квартиру, можна зіткнутися з побутовими чи юридичними проблемами

Бюджетне житло може обернутися серйозними проблемами для майбутнього власника. Про те, як вберегтися від ризиків та на що звернути увагу, обираючи квартиру, розповіла директорка Харківського агентства нерухомості Олена Манжос у коментарі «РБК».

Пошкодження будинку та проблеми з комунікаціями

За її словами, нерідко ризики при купівлі бюджетного і дорогого житла однакові, особливо під час війни. Наприклад, якщо будинок постраждав від обстрілів, можуть бути пошкодження даху чи комунікацій, а попередні власники це намагатимуться приховати.

«Ще одна проблема воєнного часу – забиті каналізаційні труби у малозаселених будинках. Якщо по одному стояку 9-поверхового вдома живе лише одна сім'я, всі інші виїхали, і тоді все, що зливається трубами, поступово забиває стояк. Якщо раніше в будинку жило багато, такої проблеми не виникало», – розповіла експертка.

«Сюрпризи» з документацією

Манжос стверджує, що дуже низька ціна може обернутися проблемами, тому треба ретельно перевіряти всі документи, пов'язані із квартирою. Вона додала, що краще у цьому випадку звернутися до незацікавлених осіб.

Крім того, варто звернутися до агентств нерухомості, які довго працюють на ринку та дорожать своєю репутацією – там знають, на що дивитися у документах. Історія попереднього власника житла повинна зберігатися і у ЖЕКу.

Наявність дозволів на будівельні роботи та перепланування

У випадку, якщо у квартирі було перепланування, слід уточнити, чи узаконене воно – для цього перевіряється відповідність даних у техпаспорті та реальній обстановці квартири. При подальшому перепродажі житла всі фінансові витрати з цього приводу ляжуть на плечі нового власника.

Купуючи житло в новобудові, варто попросити у забудовника кадастровий номер та перевірити призначення землі: у представників компанії ці документи мають бути обов'язково. Земля має бути відведена під будівництво саме житлового будинку.

«Тут швидше варто подивитися на реакцію представника забудовника, як на це реагуватиме, як вам відповідатиме. Якщо охоче надасть документи, це гарний знак. Але якщо запитає, навіщо це треба, то розглядати варіант купівлі житла там не варто. Якщо призначення землі правильне, це знижує ризики в питаннях з комунальними службами. Наприклад, коли будинок довго не підключають до мереж», – пояснює Олена Манжос.

Ризики з сусідами

Експертка переконує, що серйозна різниця між бюджетним та іншим житлом – це сусіди.

«Перед покупкою познайомтеся з сусідами, поцікавтеся оточенням. Ризиків більше, якщо поряд у такому низькобюджетному житлі проживають асоціальні елементи, які можуть отруювати вам життя. Після покупки це виправити буде практично неможливо», – зазначає Манжос.

В той самий час вона підкреслила, що не варто боятися купувати бюджетне житло, адже проблемні ситуації насправді трапляються досить рідко.

Нагадаємо, за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

Теги: земля будівництво документи житло будинок квартира

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Фаріон продовжує бути у центрі дискусію про українську мову
Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал
Вчора, 10:01
Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці
Росіяни вночі тероризували Україну «шахедами» та ракетами: Ситуація в регіонах
16 жовтня, 11:02
До Ірландії щотижня прибувають 700 нових здобувачів притулку
Біженці в Ірландії можуть залишитись без житла: названо причину
27 жовтня, 22:06
Помер актор Меттью Перрі – зірка серіалу «Друзі»
Помер актор Меттью Перрі – зірка серіалу «Друзі»
29 жовтня, 07:12
Павільйон «Квіти України»
Суд Києва повернув будівлі «Квіти України» статус памʼятки
31 жовтня, 21:24
Польща дає грант на стартовий капітал. Умова – треба вести бізнес протягом наступних 12 місяців
Українці можуть отримати додаткові гроші для свого бізнесу у Польщі
13 листопада, 11:55
Суд вирішив обрати запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
14 листопада, 04:07
Компанія повідомила споживачам, як виправити ситуацію
Українцям телефонують щодо заборгованості, якої немає: «Нафтогаз» повідомив, що робити
Вчора, 14:56
Бурятами керує бажання заробити, упевнений політик
Політик пояснив, чому буряти йдуть воювати проти України
4 листопада, 19:19

Суспільство

Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Одна з областей послабить обмеження під час оголошення повітряних тривог
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»
Намагалася вирватися з Маріуполя. Згадаймо пʼятирічну Поліну Ковальову
Намагалася вирватися з Маріуполя. Згадаймо пʼятирічну Поліну Ковальову
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
У німецьких супермаркетах дефіцит деяких продуктів, й ось чому
11K
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
8148
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
5757
Притула розповів про «втому від війни»: відповідь військових не забарилася
4658
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4656
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту