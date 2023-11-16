Чотири головні ризики при купівлі бюджетного житла: як вберегтися від «сюрпризів»

При виборі житла треба звернути увагу на кілька дуже важливих моментів

Купуючи дешеву квартиру, можна зіткнутися з побутовими чи юридичними проблемами

Бюджетне житло може обернутися серйозними проблемами для майбутнього власника. Про те, як вберегтися від ризиків та на що звернути увагу, обираючи квартиру, розповіла директорка Харківського агентства нерухомості Олена Манжос у коментарі «РБК».

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Пошкодження будинку та проблеми з комунікаціями

За її словами, нерідко ризики при купівлі бюджетного і дорогого житла однакові, особливо під час війни. Наприклад, якщо будинок постраждав від обстрілів, можуть бути пошкодження даху чи комунікацій, а попередні власники це намагатимуться приховати.

«Ще одна проблема воєнного часу – забиті каналізаційні труби у малозаселених будинках. Якщо по одному стояку 9-поверхового вдома живе лише одна сім'я, всі інші виїхали, і тоді все, що зливається трубами, поступово забиває стояк. Якщо раніше в будинку жило багато, такої проблеми не виникало», – розповіла експертка.

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«Сюрпризи» з документацією

Манжос стверджує, що дуже низька ціна може обернутися проблемами, тому треба ретельно перевіряти всі документи, пов'язані із квартирою. Вона додала, що краще у цьому випадку звернутися до незацікавлених осіб.

Крім того, варто звернутися до агентств нерухомості, які довго працюють на ринку та дорожать своєю репутацією – там знають, на що дивитися у документах. Історія попереднього власника житла повинна зберігатися і у ЖЕКу.

Наявність дозволів на будівельні роботи та перепланування

У випадку, якщо у квартирі було перепланування, слід уточнити, чи узаконене воно – для цього перевіряється відповідність даних у техпаспорті та реальній обстановці квартири. При подальшому перепродажі житла всі фінансові витрати з цього приводу ляжуть на плечі нового власника.

Купуючи житло в новобудові, варто попросити у забудовника кадастровий номер та перевірити призначення землі: у представників компанії ці документи мають бути обов'язково. Земля має бути відведена під будівництво саме житлового будинку.

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«Тут швидше варто подивитися на реакцію представника забудовника, як на це реагуватиме, як вам відповідатиме. Якщо охоче надасть документи, це гарний знак. Але якщо запитає, навіщо це треба, то розглядати варіант купівлі житла там не варто. Якщо призначення землі правильне, це знижує ризики в питаннях з комунальними службами. Наприклад, коли будинок довго не підключають до мереж», – пояснює Олена Манжос.

Ризики з сусідами

Експертка переконує, що серйозна різниця між бюджетним та іншим житлом – це сусіди.

«Перед покупкою познайомтеся з сусідами, поцікавтеся оточенням. Ризиків більше, якщо поряд у такому низькобюджетному житлі проживають асоціальні елементи, які можуть отруювати вам життя. Після покупки це виправити буде практично неможливо», – зазначає Манжос.

В той самий час вона підкреслила, що не варто боятися купувати бюджетне житло, адже проблемні ситуації насправді трапляються досить рідко.

Нагадаємо, за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.