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Домініканську Республіку сколихнув сильний землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
Домініканську Республіку сколихнув сильний землетрус
фото з відкритих джерел

Землетрус виник на глибині 14 кілометрів

У п'ятницю, 10 листопада стався землетрус магнітудою 5,3 у регіоні Домініканської Республіки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Землетрус виник на глибині 14 кілометрів, зазначили у центрі.

За попередніми даними EMSC, землетрус у Домініканській Республіці був оцінений у 5,9 бала, але потім показники переглянули і затвердили на 5,3.

Нагадаємо, щонайменше 157 людей загинули та сотні отримали поранення в результаті землетрусу на заході Непалу. 

Як повідомлялося, унаслідок землетрусу, який стався у провінції Герат на заході Афганістану, постраждали 13 людей

Землетрус магнітудою 5,0 (за даними Геологічної служби США) стався вночі на 29 жовтня, гіпоцентр якого залягав на глибині 10 км. У неділю у провінції Герат було зафіксовано повторний поштовх магнітудою 4,8.

Нагадаємо, унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей

За даними Геологічної служби США, землетрус в Афганістані стався за 35 км на північний захід від міста Герат. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала. 

Офіційні особи стверджували, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.

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