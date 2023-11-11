Домініканську Республіку сколихнув сильний землетрус

Землетрус виник на глибині 14 кілометрів

У п'ятницю, 10 листопада стався землетрус магнітудою 5,3 у регіоні Домініканської Республіки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

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Землетрус виник на глибині 14 кілометрів, зазначили у центрі.

За попередніми даними EMSC, землетрус у Домініканській Республіці був оцінений у 5,9 бала, але потім показники переглянули і затвердили на 5,3.

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Нагадаємо, щонайменше 157 людей загинули та сотні отримали поранення в результаті землетрусу на заході Непалу.

Як повідомлялося, унаслідок землетрусу, який стався у провінції Герат на заході Афганістану, постраждали 13 людей.

Землетрус магнітудою 5,0 (за даними Геологічної служби США) стався вночі на 29 жовтня, гіпоцентр якого залягав на глибині 10 км. У неділю у провінції Герат було зафіксовано повторний поштовх магнітудою 4,8.

Нагадаємо, унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей.

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За даними Геологічної служби США, землетрус в Афганістані стався за 35 км на північний захід від міста Герат. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала.

Офіційні особи стверджували, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.