Військові США збили турецький безпілотник над Сирією

Немає ознак того, що Туреччина навмисно цілила по американським силам

F-16 збив турецький безпілотник, який перебував на відстані не більше ніж півкілометра від американських військових

Американські військові мусили збити турецький бойовий дрон, який наближався до місця їх дислокації. Про це повідомляє Associated Press.

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Речник Міністерства оборони США, генерал Патрік Райдер назвав це «прикрим інцидентом». За його словами, американські військові мусили збити безпілотник, оскільки Туреччина завдавала атак по цілях неподалік від розташування баз США.

Американські військові, що перебувають у Сирії, 5 жовтня близько 7:30 помітили кілька турецьких безпілотників, які завдавали повітряних ударів на околицях міста Хасака. Деякі з цих ударів відбулися в зоні відповідальності американського контингенту, обмеженій для операцій.

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«Близько 11:30 турецький БПЛА знову увійшов у зону, обмежену для операцій та прямував до місця дислокації сил США», – зазначив Патрік Райдер.

Безпілотник був менш ніж за півкілометра від американських військ. Американське командування оцінило його як потенційну загрозу. Через десять хвилин винищувач F-16 збив безпілотник.

«Під час інциденту жоден військовослужбовець США не постраждав. У нас немає жодних ознак того, що Туреччина навмисно цілила в американські сили», – розповів генерал.

Він додав, що міністр оборони США Ллойд Остін одразу обговорив інцидент зі своїм турецьким колегою. У цьому зв’язку представник Пентагону підкреслив, що Туреччина залишається одним з «найсильніших і найцінніших союзників по НАТО», і це партнерство триватиме надалі.

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Нагадаємо, у Сирії невідомі сили вдарили безпілотниками по військовій академії в Хомсі. Загинуло понад 100 людей, щонайменше 125 отримали поранення.