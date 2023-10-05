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Переговори щодо миру в Україні: названо час і місце наступної зустрічі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Переговори щодо миру в Україні: названо час і місце наступної зустрічі
Україна хоче скликати глобальний мирний саміт
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі буде обговорюватись формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над реалізацією української формули миру. Про це повідомляє Bloobmerg.

Повідомляється, що зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі.

Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі представники США. Білий дім не визначив, хто саме братиме участь.

Повідомляється, що під час зустрічі буде обговорюватись формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, та зусилля щодо проведення українського мирного саміту.

Ця зустріч відбудеться після переговорів у Данії в червні та саміту в Саудівській Аравії в серпні. 

Нагадаємо, влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії. 

Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

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Теги: Туреччина війна Володимир Зеленський Україна переговори

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