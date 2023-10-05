Переговори щодо миру в Україні: названо час і місце наступної зустрічі

Під час зустрічі буде обговорюватись формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над реалізацією української формули миру. Про це повідомляє Bloobmerg.

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Повідомляється, що зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі.

Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі представники США. Білий дім не визначив, хто саме братиме участь.

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Повідомляється, що під час зустрічі буде обговорюватись формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, та зусилля щодо проведення українського мирного саміту.

Ця зустріч відбудеться після переговорів у Данії в червні та саміту в Саудівській Аравії в серпні.

Нагадаємо, влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії.

Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

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