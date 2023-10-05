Криза по-турецьки: готелі крадуть одне у одного цінний ресурс

Готелі у Туреччині активно переманюють персонал, адже робочих рук бракує

Готелі Туреччини відчувають настільки жорсткий дефіцит, що почали красти одне у одного. Втім, йдеться не про гроші чи техніку – найактуальнішим і затребуваним ресурсом виявився кваліфікований персонал. Про це пише турецьке видання Turizm Аjansi.

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Про це заявив у турецькій пресі голова ради директорів готелю L'Oceanica Beach Resort Мустафа Килич. Оптимістично оцінивши повернення туристів, що на 30% перевищив попит рівень «доковідного» 2019 року, він додав, що це призвело і до своїх проблем.

«Кадровий дефіцит знаходиться на екстремальному рівні», – заявив Килич. Саме це він назвав однією з головних проблем цього року, поряд із проблемами зростання цін на енергоносії та проблем із кредитами за нинішніх політичних умов.

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«Турецька молодь взагалі не хоче працювати у сфері туризму. Кожен хоче бути менеджером чи краще – директором. Тому тепер коли співробітник отримує 3 куруші (тобто буквально «три копійки»), він заявляє «Я йду». А коли в сусідньому готелі платять трохи більше, співробітники одразу рушають туди. У результаті готелі почали красти персонал одне одного. Так не має бути, але, на жаль, це так», – описав ситуацію готельєр.

Він заявив, що ситуацію необхідно виправляти якнайшвидше – при цьому не факт, що їй вдасться виправити лише силами самих турків. «Держава має втрутитися у це питання. Нам слід дати трохи більшу терпимість до залучення іноземного персоналу», – оцінив Килич.

Нагадаємо, наприкінці року Туреччина вирішила зробити «подарунок» для тих туристів, які не живуть у готелях, а знімають житло у країні подобово. Зокрема йдеться про оренду житла через популярний через сервіс Airbnb. Про це пише видання Dip.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що влада зробить спеціальний закон щодо подобової оренди житла і пропише туди норму з оподаткуванням таких видів проживання. Туристів зобов'яжуть сплачувати збір за кожен день перебування в орендованих будинках та квартирах.

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До слова, майбутнє системи готелів «все включено» у Туреччині опинилось під знаком питання. «Революційну» пропозицію для туристичного сектора Туреччини, яка може не сподобатися деяким туристам, зробив генеральний директор Bentour Деніз Угур. Про це пише видання TurizmGuncel. Туристичним компаніям почнуть пропонувати путівки на турецькі курорти із «все включено», але без алкоголю.