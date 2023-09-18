Ердоган зустрінеться з Маском: що обговорять

Президент Туреччини розглядає запланований на червень наступного року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести зустріч зі засновником SpaceX Ілоном Маском. Основна мета зустрічі – обговорити можливу співпрацю в різних сферах, зокрема у галузі космічних технологій та розробки акумуляторів для електромобілів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зустріч Ердогана та Маска запланована у новозбудованому Турецькому домі, який розташований недалеко від штаб-квартири ООН. Цей епізод відбудеться під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, що проходитиме цього тижня.

Президент Туреччини розглядає запланований на червень наступного року запуск супутника Turksat 6A як важливу віху для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.

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Зазначимо, що Маск зустрічався з Ердоганом в Анкарі у 2017 році.

Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, співпрацює з турецькою космічною програмою для запуску супутників зв'язку. Крім того, Туреччина активно шукає підтримку у розробці акумуляторів для свого першого вітчизняного електромобіля Togg.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск назвав самоврядний острів Тайвань «невіддільною складовою Китаю».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

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Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.