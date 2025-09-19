Турок перетворив 8-метрову терасу на город із 200 рослинами, щоб боротися зі стресом

За словами Пекташа, він проводить у своєму мінісаду близько 8 годин на день

63-річний Салім Пекташ, власник друкарні в турецькому місті Ескішехір, перетворив терасу свого офісу площею 8 кв. м на справжній город. Чоловік вирощує помідори, перець, квасолю та баклажани в 200 п'ятилітрових пластикових пляшках, наповнених землею. Про це пише «Главком» із посиланням на Gercekfethiye.

За словами Пекташа, він проводить у своєму мінісаду близько 8 годин на день, і це допомагає йому боротися зі стресом.

«Це мій спосіб зняти стрес. Хтось ловить рибу, а я ось так», – каже він. Салім Пекташ ділиться, що він збирає до 90% необхідних овочів саме тут.

«Я займаюся цим вже п’ять років, але останні три роки – на терасі. До цього у нас був город за будинком. Якби не цей город, я, мабуть, збожеволів би, бо влітку роботи майже немає», – зізнається чоловік.

Він ставиться до своїх рослин як до власних дітей: «Іноді я розмовляю з ними, як зі своїми доньками та синами. Кажу: «Які ж ви красиві, як гарно розцвіли».

Для поливу свого городу він використовує ручний насос, за допомогою якого перекачує воду в пляшки. Його незвичне захоплення приваблює увагу багатьох перехожих.

