Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено примусову евакуацію
Фото:Міністерство розвитку громад та територій України

Евакуація проводиться для захисту дітей та сімей у прифронтових регіонах
 

Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей та їхніх батьків із 44 прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей через загрозу безпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міністерства розвитку громад та територій України. 

Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з прикордонних населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

Рішення про примусову евакуацію дітей та їхніх батьків із прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей ухвалено на засіданні Координаційного штабу під головуванням віцепрем’єра та Міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Евакуації підлягають:

  • Запорізька область – 4 населені пункти, 651 дитина;
  • Дніпропетровська область – 40 населених пунктів, 2 463 дитини.

 «На жаль, у деяких населених пунктах ситуація залишається небезпечною. Наше головне завдання – захистити дітей і дати родинам можливість бути у безпеці. Саме тому ми ухвалюємо рішення про евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з територій, де загроза для жителів залишається високою. Важливо, щоб кожна евакуйована родина отримала належну підтримку: від тимчасового місця проживання до юридичного супроводу», – сказав Олексій Кулеба.

«Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей. Серед них – майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю», – додав Кулеба.

 В Україні працюють 17 транзитних центрів, де люди можуть отримати гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, юридичний супровід та допомогу з відновленням документів і оформленням виплат.

Гаряча лінія 15–48 працює цілодобово та надає консультації з усіх питань евакуації та допомоги ВПО.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації та підвищеною загрозою життю оголошено обов'язкову евакуацію з деяких населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області. Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. 

Теги: Запорізька область дитина Олексій Кулеба Дніпропетровщина евакуація діти батьки сім'я війна

