Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини

Деякі рослини приваблюють кліщів через вологість та затінення

Існують рослини, які не варто садити на своїй ділянці, тому що вони приваблюють кліщів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням видання House Digest.

Кліщі можуть бути переносниками хвороби Лайма та інших захворювань. Ці небезпечні комахи, які без попередження присмоктуються до людей і домашніх тварин, полюбляють затінені, вологі місця та густі гілки, якими вони можуть лазити. Тому експерти порадили уникати деякі рослини на своїх ділянках, аби уникнути небажаної зустрічі з цими шкідниками.

Барбарис. Його густі гілки утворюють зарості та використовуються для створення живоплотів у ландшафтних дизайнах. За словами експертів, це призводить до підвищення вологості, яку обожнюють кліщі.

фото: Рixabay

Сосни з гілками, які близько розташовані до землі. Шкідників приваблює поєднання тіні та низьких гілок. Кліщі зазвичай не забираються високо на дерева, тому сосни із такими гілками є відмінним укриттям для цих комах.

фото: Рixabay

Пишні декоративні трави. Більшість декоративних злаків створюють ідеальні умови для цього шкідника. Висока трава з густим листям підвищує вологість та вогкість. Експерти радять перед вирощуванням декоративних злаків на своїй ділянці або в саду, обов'язково зважити всі їхні недоліки та переваги.

фото: Рixabay

Крушина. Ця рослина витісняє інші види флори та створює густі затінені ділянки, які є ідеальним місцем для кліщів. Невеликі крушини можна висмикнути, але більші необхідно зрізати і знищити гербіцидами або обробити стебла, щоб запобігти повторному розростанню.

фото: Рixabay

Дуб. Густі гілки дубів, особливо червоного і зірчастого, підвищують вологість. Вони не тільки служать укриттям для кліщів, а й їжею для білок та бурундуків. Велика кількість жолудів на дубах приваблює безліч комах.

фото: Рixabay

Папороть. Ця рослина приваблює кліщів. Вона вимагає дуже високої вологості повітря при вирощуванні у відкритому ґрунті. Кліщі користуються ідеальним вологим середовищем, що створюється навколо красивого зеленого листя.

фото: Рixabay

Сумах оленерогий. Ця рослина здатна захоплювати великі площі. Вона приваблює оленів, які вважаються переносниками кліщів.

фото: Рixabay

Жимолость. Вона створює ідеальні умови для кліщів. Жимолость чагарникова шкідлива також для довкілля та приваблює оленів.

фото: Рixabay

Платани. Листовий опад та гілки створюють зручні укриття для кліщів. Дослідження, що було опубліковано у Journal of Medical Entomology, свідчить про те, що більшу кількість паразитів можна знайти в купах листя.

Часникова гірчиця. Вона перешкоджає росту інших рослин. Ба більше, її хімічні речовини можуть знищувати корисні грибки в ґрунті, які допомагають контролювати популяцію кліщів.

фото: Рixabay

Туя. Поширені рослини для живоплотів і вічнозелені рослини, що використовуються для створення усамітнення, можуть приваблювати кліщів. Дослідження в журналі Infection Ecology & Epidemiology пов'язує наявність живоплотів у дворі з більш високою ймовірністю зустрічі з цими паразитами.

фото: Рixabay

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині виявлено рідкісного павука-хамелеона, який має здатність змінювати забарвлення залежно від середовища. Арахнологиня та докторка філософії Анастасія Іосипчук пояснила, що цей вид, хоч і має отруту, але є небезпечним лише для комах. Для людей цей вид не становить загрози.