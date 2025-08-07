Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Названо рослини, які приваблюють кліщів
фото: Erik_Karits / Рixabay

Деякі рослини приваблюють кліщів через вологість та затінення

Існують рослини, які не варто садити на своїй ділянці, тому що вони приваблюють кліщів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням видання House Digest.

Кліщі можуть бути переносниками хвороби Лайма та інших захворювань. Ці небезпечні комахи, які без попередження присмоктуються до людей і домашніх тварин, полюбляють затінені, вологі місця та густі гілки, якими вони можуть лазити. Тому експерти порадили уникати деякі рослини на своїх ділянках, аби уникнути небажаної зустрічі з цими шкідниками.

Барбарис. Його густі гілки утворюють зарості та використовуються для створення живоплотів у ландшафтних дизайнах. За словами експертів, це призводить до підвищення вологості, яку обожнюють кліщі.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 1
фото: Рixabay

Сосни з гілками, які близько розташовані до землі. Шкідників приваблює поєднання тіні та низьких гілок. Кліщі зазвичай не забираються високо на дерева, тому сосни із такими гілками є відмінним укриттям для цих комах.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 2
фото: Рixabay

Пишні декоративні трави. Більшість декоративних злаків створюють ідеальні умови для цього шкідника. Висока трава з густим листям підвищує вологість та вогкість. Експерти радять перед вирощуванням декоративних злаків на своїй ділянці або в саду, обов'язково зважити всі їхні недоліки та переваги.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 3
фото: Рixabay

Крушина. Ця рослина витісняє інші види флори та створює густі затінені ділянки, які є ідеальним місцем для кліщів. Невеликі крушини можна висмикнути, але більші необхідно зрізати і знищити гербіцидами або обробити стебла, щоб запобігти повторному розростанню.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 4
фото: Рixabay

Дуб. Густі гілки дубів, особливо червоного і зірчастого, підвищують вологість. Вони не тільки служать укриттям для кліщів, а й їжею для білок та бурундуків. Велика кількість жолудів на дубах приваблює безліч комах.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 5
фото: Рixabay

Папороть. Ця рослина приваблює кліщів. Вона вимагає дуже високої вологості повітря при вирощуванні у відкритому ґрунті. Кліщі користуються ідеальним вологим середовищем, що створюється навколо красивого зеленого листя.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 6
фото: Рixabay

Сумах оленерогий. Ця рослина здатна захоплювати великі площі. Вона приваблює оленів, які вважаються переносниками кліщів.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 7
фото: Рixabay

Жимолость. Вона створює ідеальні умови для кліщів. Жимолость чагарникова шкідлива також для довкілля та приваблює оленів.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 8
фото: Рixabay

Платани. Листовий опад та гілки створюють зручні укриття для кліщів. Дослідження, що було опубліковано у Journal of Medical Entomology, свідчить про те, що більшу кількість паразитів можна знайти в купах листя.

Часникова гірчиця. Вона перешкоджає росту інших рослин. Ба більше, її хімічні речовини можуть знищувати корисні грибки в ґрунті, які допомагають контролювати популяцію кліщів.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 9
фото: Рixabay

Туя. Поширені рослини для живоплотів і вічнозелені рослини, що використовуються для створення усамітнення, можуть приваблювати кліщів. Дослідження в журналі Infection Ecology & Epidemiology пов'язує наявність живоплотів у дворі з більш високою ймовірністю зустрічі з цими паразитами.

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини фото 10
фото: Рixabay

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині виявлено рідкісного павука-хамелеона, який має здатність змінювати забарвлення залежно від середовища. Арахнологиня та докторка філософії Анастасія Іосипчук пояснила, що цей вид, хоч і має отруту, але є небезпечним лише для комах. Для людей цей вид не становить загрози.

Читайте також:

Теги: кліщ рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лісова лілія розмножується досить повільно
У Чорнобильському заповіднику знайдено рідкісну «міфічну» квітку (фото)
31 липня, 19:34
Цей небезпечний шкідник був завезений до Європи з Північної Америки
В України помічено небезпечного американського білого метелика
29 липня, 22:47
Магнолія вважається однією з найстаріших рослин на Землі
У столичному парку «Наталка» вдруге за рік зацвіли магнолії (фото)
29 липня, 20:00

Життя

Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини
Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії
Білецькому – 46: дружина поділилась цікавими фактами про командира Третього армійського корпусу ЗСУ
Білецькому – 46: дружина поділилась цікавими фактами про командира Третього армійського корпусу ЗСУ
Британець 43 рази за сім років кликав свою кохану заміж: що вона відповіла
Британець 43 рази за сім років кликав свою кохану заміж: що вона відповіла
Квиток на весілля до незнайомців: Франція запустила оригінальний стартап
Квиток на весілля до незнайомців: Франція запустила оригінальний стартап

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
8509
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
6693
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
4306
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
3991
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua