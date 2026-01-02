Головна Світ Соціум
Вихід смартфона T1 від Трампа знову затримується: причина

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Вихід смартфона T1 від Трампа знову затримується: причина
Trump Mobile T1: чому новий телефон Трампа ще не продають
фото з відкритих джерел

Точна дата виходу смартфона публічно не оголошена

Компанія Trump Mobile повідомила про чергове перенесення термінів виходу свого першого смартфона T1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Спочатку пристрій вартістю $499 планували представити у серпні 2025 року, однак потім реліз було перенесено на кінець 2025 року. Тепер стало відомо, що компанія офіційно перенесла старт поставок T1 на початок 2026 року.

У службі підтримки Trump Mobile пояснили затримку через останній урядовий «шатдаун» в США, який, за їх словами, призупинив процеси схвалення у Федеральній комісії зі зв'язку (FCC).

Саме цей регулятор відповідає за авторизацію обладнання на американському ринку. Аналітики зазначають, що повторні зміни графіка можуть свідчити і про внутрішні проблеми компанії.

Окрему увагу викликає і походження смартфона T1. На початковому етапі Trump Mobile активно використовувала у маркетингових матеріалах гасло «Зроблено в США», позиціонуючи T1 як внутрішню альтернативу пристроям Apple та Samsung.

Згодом ці формулювання зникли з офіційного сайту, де тепер зазначені вирази на кшталт «створено з американськими цінностями». Це може свідчити про те, що смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї.

Поки виробництво T1 залишається невизначеним, компанія намагається залишатися активною на ринку, пропонуючи відновлені iPhone та Samsung Galaxy. Такий крок розглядають як тимчасове рішення, що дозволяє підтримувати діяльність бренду.

Для клієнтів, які внесли аванс у розмірі $100, наразі озвучують орієнтовний термін очікування – середина або кінець січня 2026 року. Водночас точна дата виходу смартфона публічно не оголошена, що залишає питання щодо реальних перспектив запуску пристрою відкритим.

Нагадаємо, дизайн T1 також змінився: замість трьох камер на задній панелі тепер їх більше, а телефон зовні нагадує Samsung Galaxy S25 Ultra. 

До слова, сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.

Теги: Дональд Трамп телефон смартфон

