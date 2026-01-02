Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
фото: Associated Press (ілюстративне)

Система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені РФ у напрямку українських портів

Сьогодні, 2 січня, Румунія підіймала два винищувачі F-16 після виявлення російських БпЛА, які летіли у напрямку українських портів на Дунаї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Romania Journal.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені РФ у напрямку українських портів.

«Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86 бази у Фетешті були підняті у повітря для моніторингу прикордонної зони з Україною у північній частині повіту Тулча»,- йдеться у повідомленні оборонного відомства Румунії.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Також російська терористична армія 2 січня вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди.

Читайте також:

Теги: росія війна Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща бореться за своє місце за столом переговорів
Польща обурена через виключення з переговорів щодо України – Politico
11 грудня, 2025, 12:40
Росія оснащує безпілотники Shahed термобаричними боєголовками та використовує їх для атак
Мутація «шахедів». Як Путін удосконалює дрони-вбивці Технології війни
17 грудня, 2025, 20:30
Ольга Решетилова свого часу регулярно їздила на фронт
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
18 грудня, 2025, 12:13
Зеленський каже, якщо Путін гальмуватиме мирні переговори, то США тиснутимуть на Росію значно сильніше
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
18 грудня, 2025, 10:31
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
14 грудня, 2025, 19:29
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
15 грудня, 2025, 20:28
Майже 10 тис. громадян Росії, Молдови та України отримали паспорт Румунії шляхом шахрайства
У Румунії викрито шахрайську схему, за якою росіяни отримували паспорти ЄС
24 грудня, 2025, 16:57
Європа закупила рекордно мало газу з РФ
Експорт російського газу до Європи скоротився майже вдвічі
30 грудня, 2025, 16:00
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
31 грудня, 2025, 20:52

Соціум

Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
Вихід смартфона T1 від Трампа знову затримується: причина
Вихід смартфона T1 від Трампа знову затримується: причина
Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua