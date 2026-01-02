Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони

Система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені РФ у напрямку українських портів

Сьогодні, 2 січня, Румунія підіймала два винищувачі F-16 після виявлення російських БпЛА, які летіли у напрямку українських портів на Дунаї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Romania Journal.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені РФ у напрямку українських портів.

«Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86 бази у Фетешті були підняті у повітря для моніторингу прикордонної зони з Україною у північній частині повіту Тулча»,- йдеться у повідомленні оборонного відомства Румунії.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Також російська терористична армія 2 січня вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди.