Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
Німеччина змінює правила для біженців
фото з відкритих джерел

Придатних до служби чоловіків можуть повернути в Україну, а активи біженців використовуватимуть для покриття витрат на перебування

У Німеччині партія ХСС пропонує жорсткіші правила для біженців з України та Сирії. Про це повідомляє Spiegel.

Партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), союзник канцлера Фрідріха Мерца, готує посилення міграційної політики. Проєкт резолюції ХСС для зимової наради фракції у Баварії передбачає кілька ключових кроків щодо біженців.

Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн закликає, щоб «придатні до служби українські чоловіки повернулися до України і зробили свій внесок у захист своєї країни».

Також у документі вимагається, щоб усі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині. Це стосується, зокрема, українців, які прибули після квітня 2025 року.

Окрім українців, ХСС планує «масштабну депортаційну операцію» щодо сирійських біженців та інших груп, включно з Афганістаном.

У документі зазначено: «Громадянська війна в Сирії завершилася. Країна перебуває у фазі відбудови.

Водночас підстави для захисту більше не застосовуються до більшості сирійців, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині через війну». Для тих, хто не виїжджає добровільно, депортацію мають почати «якнайшвидше».

Проєкт ХСС ще буде обговорюватися на зимовій нараді фракції, але він вже викликав обговорення серед політиків і правозахисників. Йдеться про серйозні зміни в міграційній політиці, які можуть зачепити десятки тисяч біженців в Німеччині.

Нагадаємо, уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Читайте також:

Теги: війна українці правила законопроєкт переселенці Польща біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дронова атака РФ у перший день року пошкодила порти Одещини
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
Вчора, 14:09
У 2021 році адвокат Коваль (на фото зліва) називав справу Медведчука (на фото справа) політичною
Адвокат, який працював на Медведчука, отримав «жирну» посаду в АРМА (документ)
31 грудня, 2025, 07:50
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
26 грудня, 2025, 06:44
Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
Поки Трамп підіграє Путіну, мир неможливий
24 грудня, 2025, 14:50
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 2025, 15:02
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 2025, 17:53
Наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті
Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian
7 грудня, 2025, 22:07
У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років
Атака на Харківщину: загинули двоє чоловіків, є руйнування залізниці та будинків
6 грудня, 2025, 11:36
Ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
4 грудня, 2025, 16:17

Соціум

Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
Вихід смартфона T1 від Трампа знову затримується: причина
Вихід смартфона T1 від Трампа знову затримується: причина
Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
У Британії затримано чоловіка, який двічі проник до резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон
У Британії затримано чоловіка, який двічі проник до резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua