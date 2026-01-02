Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців

Придатних до служби чоловіків можуть повернути в Україну, а активи біженців використовуватимуть для покриття витрат на перебування

У Німеччині партія ХСС пропонує жорсткіші правила для біженців з України та Сирії. Про це повідомляє Spiegel.

Партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), союзник канцлера Фрідріха Мерца, готує посилення міграційної політики. Проєкт резолюції ХСС для зимової наради фракції у Баварії передбачає кілька ключових кроків щодо біженців.

Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн закликає, щоб «придатні до служби українські чоловіки повернулися до України і зробили свій внесок у захист своєї країни».

Також у документі вимагається, щоб усі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині. Це стосується, зокрема, українців, які прибули після квітня 2025 року.

Окрім українців, ХСС планує «масштабну депортаційну операцію» щодо сирійських біженців та інших груп, включно з Афганістаном.

У документі зазначено: «Громадянська війна в Сирії завершилася. Країна перебуває у фазі відбудови.

Водночас підстави для захисту більше не застосовуються до більшості сирійців, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині через війну». Для тих, хто не виїжджає добровільно, депортацію мають почати «якнайшвидше».

Проєкт ХСС ще буде обговорюватися на зимовій нараді фракції, але він вже викликав обговорення серед політиків і правозахисників. Йдеться про серйозні зміни в міграційній політиці, які можуть зачепити десятки тисяч біженців в Німеччині.

Нагадаємо, уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.