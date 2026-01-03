Головна Світ Соціум
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: EPA/UPG

В аеропорту поблизу Амстердама через погодні умови було скасовано та затримано близько 450 авіарейсів

Негода спричинила масштабні перебої в авіасполученні Нідерландів. У п’ятницю, 2 січня, один із найбільших європейських хабів – аеропорт Схіпгол поблизу Амстердама – зіткнувся із наслідками сильних снігопадів та шквального вітру. За даними nltimes.nl, через складні метеоумови загалом було скасовано або затримано близько 450 авіарейсів, передає «Главком».

Ситуація почала погіршуватися ще зранку: авіаперевізники були змушені скасувати понад сотню рейсів на приліт та виліт. Ще понад 330 літаків вилетіли або приземлилися із суттєвим відхиленням від графіка – затримки тривали від кількох хвилин до кількох годин. Схожі проблеми спостерігалися і в інших регіональних летовищах, зокрема в Ейндховені та аеропорту Роттердам-Гаага.

Окрім труднощів із авіасполученням, негода паралізувала і наземний транспорт. Доїзд до Схіпгола наразі значно ускладнений через ожеледицю та сильні пориви вітру. Ситуацію погіршила аварія на автомагістралі A5, яка веде до летовища, через що рух трасою довелося тимчасово перекрити. Пасажирам наполегливо рекомендують моніторити статус своїх рейсів в онлайн-режимі та заздалегідь планувати маршрут до терміналів.

Раніше північний схід США охопив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан. 

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см. За даними сервісу FlightAware, понад 9000 авіарейсів по всій країні було скасовано або затримано. Найгірша ситуація спостерігається в основних хабах – аеропортах імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардія та Ньюарк.

До слова, 28 грудня на гірськолижному курорті «Буковель» офіційно розпочався зимовий сезон. 

Після кількатижневої затримки через нестачу природного снігового покриву курорт отримав достатні погодні умови для запуску трас. У регіоні пройшли снігопади, а температурний режим дозволив розпочати підготовку схилів до катання.

