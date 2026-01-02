Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі

Спільна божественна літургія є подією особливого церковного значення

Вселенський патріарх Варфоломій співслужитиме з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм на свято Богоявлення 6 січня, у Фанарі, що знаходиться в Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Orthodox Times.

Згідно з офіційним повідомленням Вселенського патріархату, «у свято Святого богоявлення Господа і Бога нашого Ісуса Христа, у вівторок, 6 січня. Його всесвятість патріарх очолить святкову Божественну літургію в патріаршій церкві, співслужачи з блаженнішим, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм».

Ця спільна божественна літургія у шанованій патріаршій церкві Святого Георгія є подією особливого церковного значення, що підкреслює літургійну спільноту та єдність між Вселенським патріархатом та Православною церквою України.

Після завершення святкової літургії та великого славослів’я Вселенський патріарх очолить чин великого освячення води. Продовженням урочистостей стане традиційне освячення вод затоки Золотий Ріг на набережній Фанару, яке предстоятелі також проведуть спільно.

До слова, у вересня 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви.