Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета – Reuters

Фрагмент ракети «Панцир-С» ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи

Пасажирський літак Azerbaijan Airlines був збитий у грудні 2024 року російською системою протиповітряної оборони «Панцир-С». Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану.

Співрозмовник агентства розповів, що Азербайджан має точне підтвердження того, що літак було збито з російського ЗРК «Панцир-С». «Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети «Панцир-С», який витягнули з літака та ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи», – повідомило джерело.

Водночас Міністерство транспорту Казахстану опублікувало звіт із попередніми результатами розслідування катастрофи. У документі зазначається, що здійснене в рамках звіту розслідування «не передбачає встановлення частки чиєїсь вини або відповідальності».

«Початковий огляд збережених фрагментів виявив безліч наскрізних і ненаскрізних пошкоджень різної величини й форми у хвостовій частині фюзеляжу, кіля і стабілізатора, керма висоти й напрямку», – йдеться в документі.Водночас розслідування досі триває.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».