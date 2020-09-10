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    У світі

    Сейм Литви визнав Тихановську обраним лідером Білорусі

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    Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати&nbsp;вимогу обраного лідера Білорусі Світлани Тихановської і створеної за її ініціативою Координаційної ради як єдиних законних представників білоруського народу - Сейм Литви визнав Тихановську обраним лідером Білорусі
    Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу обраного лідера Білорусі Світлани Тихановської і створеної за її ініціативою Координаційної ради як єдиних законних представників білоруського народу

    Лукашенка парламент Литви називає незаконним лідером

    Сейм Литви визнав Світлану Тихановську обраним лідером Білорусі. Про це йдеться у резолюції Сейму.

    Зазначається, що Лукашенка парламент Литви називає незаконним лідером.

    «... закликає міжнародне співтовариство підтримати вимогу обраного лідера Білорусі Світлани Тихановської і створеної за її ініціативою Координаційної ради як єдиних законних представників білоруського народу», – йдеться в резолюції.

    Також литовський Сейм закликав оцінювати будь-які «дії незаконного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, спрямовані на легітимацію його правління і укладення нових міжнародних угод з Росією, що обмежують суверенітет білоруського народу, як злочин проти свого народу».

    У документі йдеться про те, що необхідно вимагати від РФ не втручатися політику держави, «не підтримувати дії нелегітимного лідера Білорусі в спробах укладення нових транскордонних угод, що обмежують суверенітет білоруського народу».

    Сейм закликав міжнародне співтовариство ввести додаткові санкції відносно РФ і «представників нелегітимного лідера Білорусі в разі спроби незаконним шляхом обмежити суверенітет країни проти волі білоруського народу».

    До слова, в інтерв'ю російським ЗМІ Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова воювати за Росію.

    Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

    У свою чергу Україна «поставила на паузу» підготовку до форуму з Білоруссю. Форум мав би відбутися 8-9 жовтня в Гродно.

    Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов

    Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

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