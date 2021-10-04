Путін заздрить тій відчайдушності, яку демонструє Лукашенко

Путін розуміє: він не може вчиняти так, як Лукашенко

Мовою оригіналу

Сунгоркин… вы же, понимаете, о ком идет разговор — разговор идет о верном Руслане. Это газета, которая выполняет четкие задачи администрации президента. Поэтому вроде как-то оно и есть, а, с другой стороны, ну, не будем же мы ссориться? Сунгоркин же понимает главное. А вот главное, давайте его произнесем: «Путин боится Лукашенко». В каком смысле он его боится? Не потому, что он его кирпичом ударит и вдруг завтра стане президентом Российской Федерации. Нет. Посмотрите последнее интервью Лукашенко CNN. Это невероятно! «Если будет угроза, то я буду президентом Беларуси до смерти». Понимаете, Путин, он другой человек. Он такой тихий, закулисный. Знаете, это когда ты в школе смотришь на красавца, который в окружении своих пацанов верных идет по школьному коридору, и все девки на него смотрят, а на тебя не смотрят. И дело здесь не в красоте. Потому что Путин просто завидует этой яркости. Он завидует такой бесшабашности, которую показывает Лукашенко. Путин не может так себя вести. Он пацан, но пацан, который решает вопросы в комнате, а этот решает вопросы на улице. Понимаете?

И кроме того, не забывайте, есть союзное государство. Есть Украина рядом. И них идут интеграционные процессы. Но этот Лукашенко фигачит все что он хочет. Ведь почитайте это интервью. Президенты так не говорят. Есть это таинственное слово политес. Его якобы надо соблюдать. Какой соблюдать! – говорит Лукашенко, – вы враги, вы окружили нас. Вы хотите нас уничтожить, великий белорусский народ!» И Путин смотрит на это. Он даже не облизывается, потому что он понимает: он так не может. Он так не умеет. Поэтому опять же он решает, как решает.

И тут нюанс: это же гражданин Беларуси, нет же границы. Тут интернет полон сообщений возмущенных, что вывезли гражданина, этого человека из России. Ребята, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Это союзное государство. Вы были согласны на это, все согласны, все проголосовали. Просто внутри союзного государства гражданина Беларуси посадили в машину и перевезли с одной части союзного государства в другую. Поэтому сидите и молчите. Это уже на дворе другая эпоха, называется союзное государство. Вот и все. Поэтому все эти возмущения можно оставить себе. Записать на бумажке и смыть в унитаз. Потому что бессмысленно возмущение, когда белорусского гражданина за нарушение белорусских законов перевозят на территорию Беларуси внутри союзного государства и, надеюсь, предадут суду, как это любит делать Лукашенко и дадут ему очередную десяточку, если не убьют. Вот и вся история.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.