Українця засудили до трьох років колонії через протести у Білорусі. МЗС відреагував

Уродженець Донецька Михайло Ференць з 2012 року проживає в Білорусі. Хлопця затримали 16 вересня минулого року

Вирок суду не набув законної сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку

Суд Заводського району в Мінську призначив громадянину України покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму зі спеціальною конфіскацією за участь у протестах після президентських виборів у Білорусі минулого року. Про це повідомляє Служба інформації прокуратури міста Мінська.

«Громадянин Ф. у серпні-вересні 2020 року під час несанкціонованих масових заходів у центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту. Перешкоджав нормальній роботі підприємств та організацій», – заявили в прокуратурі.

У відомстві додали, що крім того, для публічного висловлення неправомірними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту 32-річний обвинувачений створив та адміністрував Telegram-чат, в якому планувалося й обговорювалося нанесення протестної символіки та написів на різні елементи міського середовища.

У результаті таких дій завдано збитків на суму понад 2,5 тисячі білоруських рублів (26 500 гривень), відзначили в прокуратурі.

Вирок суду не набув законної сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

Коментуючи новину, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що «це не нова справа».

«Мова про українця Михайла Ференця, якого 20 вересня суд Заводського району Мінська засудив до трьох років перебування на ґратами за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна», – заявив Ніколенко.

Того ж дня МЗС України висловило протест білоруській стороні: «ми вважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Доказів провини наведено не було»

Наразі вирок не набув чинності, адвокати вже подали апеляційну скаргу.

«Продовжимо захищати інтереси нашого громадянина усіма доступними засобами задля його звільнення», – резюмував речник МЗС.

Правозахисний центр «Весна» повідомляв, що уродженець Донецька Михайло Ференць з 2012 року проживає в Білорусі. Хлопця затримали 16 вересня минулого року. Спочатку його мали намір вислати з республіки, але потім це рішення призупинили.

Через сім місяців, 20 квітня, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про затримання Ференця й опублікували «покаянне відео».

До слова, голова МЗС назвав дві загрози для України від режиму Лукашенка.

Також у Білорусі генерал запропонував убити сто людей у відповідь на загибель працівника КДБ (відео).

Нагадаємо, у столиці Білорусі – Мінську застрелили співробітника КДБ. Він був у групі силовиків, які зламали двері в квартиру до мінчанина. Усередині їх зустрів чоловік із рушницею і відкрив вогонь. Його теж убили.

Убитий мешканець квартири – співробітник ІТ-компанії EPAM Андрій Зельцер.

Згодом невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника Комітету держбезпеки Білорусі.