У Білорусі зменшився приріст хворих на коронавірус



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Загалом у Білорусі зареєстровані 51 816 людей з позитивним тестом на Covid-19

За останню добу зафіксовано 750 нових випадків

У Білорусі зареєстровано 51 816 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомляє «Белта» з посиланням на пресслужбу міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зареєстровані 51 816 людей з позитивним тестом на Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 750 нових випадків. За останні півтора місяця це рекордно низький приріст, відзначає ЗМІ.

За даними міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 293 пацієнти. Водночас одужали і виписано 26 643 пацієнти. Відзначається, що всього в Білорусі проведено 678 570 тестів.

Станом на 11 червня в світі в цілому підтверджено понад 7,47 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш ніж 419 тис. летальних, одужали майже 3,8 мільйона осіб.

До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.