Пандемія коронавірусу: стратегія «жорсткої руки» програла стратегії «розумної голови»

Павло Ковтонюк Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

Павло Ковтонюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поховання померлого від коронавірусу на кладовищі в Нью-Делі (Індія) Фото: Reuters

Популісти та автократи намагаються вдавати політику, а не робити її

У березні, коли на дворі були тільки приклади Китаю та Італії, всім дуже подобалося шоб пожостче.

Але зараз у червні більшість ліберальних демократій успішно подолали першу хвилю, відкрили дитсадки, авіаперельоти та поновили футбольні чемпіонати.

А от популістичні автократії та країни, де всьо сложно (США) творять дивні дива.

У березні-квітні вони або «заборонили» коронавірус (Бразилія, Білорусь, частково США та Росія), або, надихнувшись прикладом Китаю, впровадили драконівські карантини (Індія, Саудівська Аравія, Пакистан).

Тепер ці країни кинулися в іншу крайність - відкривають свої економіки прямо посеред піку спалаху.

Росія це робить, тому що треба голосувати за визнання Путіна вічним правителем на референдумі у липні.

Індія, Пакистан, Іран, Мексика - тому, що гроші закінчилися.

Формулювання вражають:

«Нам вдалося уникнути катастрофи. Тепер місто починає завдавати поразки коронавірусу» - сказав мер Москви Собянін прямо з епіцентру катастрофи, якої він ніби-то «уникнув». Москва - епіцентр спалаху в Росії, а Росія - один з епіцентрів спалаху у світі.

«Ми змушені повернути в бік нової нормальності, тому що національна економіка та добробут людей залежить від цього» - президент Мексики Адрес Обрадор під час туру країною, який він робить на честь відкриття економіки. Прямо посеред піку другої хвилі covid із 4000 нових випадків щодня.

І моє улюблене:

«Ми пішли на тотальний карантин, не думаючи про наслідки для людей, які живуть на зарплату, вуличних продавців, робітників та бідних людей. Нехай бог пробачить нам цей гріх» - президент Пакістана Імран Хан. Він ще додав, що карантин можуть дозволити собі лише багаті. Цікаво, хто у Пакистані зможе дозволити собі ліжко з апаратом ШВЛ. Сам він доларовий мільйонер, до речі.

В Пакистані крива захворюваності летить вгору як ракета, і медики очікують переповнення лікарень з дня на день.

Популісти та автократи намагаються вдавати політику, а не робити її. Намагаються приймати рішення, які подобаються людям і формувати уявну реальність в телевізорі.

Це все скоро прийде у жорстке зіткнення з коронавірусом, який представляє факти та реальність. І це буде дуже невеселе видовище.

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