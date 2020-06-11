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    Думки вголос

    Пандемія коронавірусу: стратегія «жорсткої руки» програла стратегії «розумної голови»

    • Павло Ковтонюк

      Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Поховання померлого від коронавірусу на кладовищі в Нью-Делі (Індія) - Пандемія коронавірусу: стратегія «жорсткої руки» програла стратегії «розумної голови»
    Поховання померлого від коронавірусу на кладовищі в Нью-Делі (Індія)
    Фото: Reuters

    Популісти та автократи намагаються вдавати політику, а не робити її

    У березні, коли на дворі були тільки приклади Китаю та Італії, всім дуже подобалося шоб пожостче.

    Але зараз у червні більшість ліберальних демократій успішно подолали першу хвилю, відкрили дитсадки, авіаперельоти та поновили футбольні чемпіонати.

    А от популістичні автократії та країни, де всьо сложно (США) творять дивні дива.

    У березні-квітні вони або «заборонили» коронавірус (Бразилія, Білорусь, частково США та Росія), або, надихнувшись прикладом Китаю, впровадили драконівські карантини (Індія, Саудівська Аравія, Пакистан).

    Тепер ці країни кинулися в іншу крайність - відкривають свої економіки прямо посеред піку спалаху.

    Росія це робить, тому що треба голосувати за визнання Путіна вічним правителем на референдумі у липні.

    Індія, Пакистан, Іран, Мексика - тому, що гроші закінчилися.

    Формулювання вражають:

    «Нам вдалося уникнути катастрофи. Тепер місто починає завдавати поразки коронавірусу» - сказав мер Москви Собянін прямо з епіцентру катастрофи, якої він ніби-то «уникнув». Москва - епіцентр спалаху в Росії, а Росія - один з епіцентрів спалаху у світі.

    «Ми змушені повернути в бік нової нормальності, тому що національна економіка та добробут людей залежить від цього» - президент Мексики Адрес Обрадор під час туру країною, який він робить на честь відкриття економіки. Прямо посеред піку другої хвилі covid із 4000 нових випадків щодня.

    І моє улюблене:

    «Ми пішли на тотальний карантин, не думаючи про наслідки для людей, які живуть на зарплату, вуличних продавців, робітників та бідних людей. Нехай бог пробачить нам цей гріх» - президент Пакістана Імран Хан. Він ще додав, що карантин можуть дозволити собі лише багаті. Цікаво, хто у Пакистані зможе дозволити собі ліжко з апаратом ШВЛ. Сам він доларовий мільйонер, до речі.

    В Пакистані крива захворюваності летить вгору як ракета, і медики очікують переповнення лікарень з дня на день.

    Популісти та автократи намагаються вдавати політику, а не робити її. Намагаються приймати рішення, які подобаються людям і формувати уявну реальність в телевізорі.

    Це все скоро прийде у жорстке зіткнення з коронавірусом, який представляє факти та реальність. І це буде дуже невеселе видовище.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія США Іран Саудівська Аравія Індія Пакистан Бразилія Мексика карантин коронавірус
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