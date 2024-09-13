У Болгарії розбився навчальний літак

Наразі невідомо, що саме призвело до авіакатастрофи

У результаті авіакатастрофи загинули два пілоти літака

Під час підготовки до авіашоу на авіабазі поблизу села Граф Ігнатьєво в центральній Болгарії в п’ятницю, 13 вересня, розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA. Про це повідомляє News.bg.

Міністерство оборони Болгарії підтвердило, що сталась «серйозна авіакатастрофа» за участю літака L-39, але наразі відмовились говорити про її наслідки. Очевидці повідомили, що після падіння літака розпочалась пожежа.

Радниця міністра оборони Болгарії зі зв'язків з громадськістю Евеліна Бранімірова заявила, що на місце вирушили «компетентні органи Військової служби правопорядку», а також очільник Міноборони Атанас Запрянов.

На брифінгу пізніше вдень Запрянов підтвердив, що в результаті аварії загинули два пілоти. Він заявив про скасування запланованого авіашоу, а також оголосив суботу, 14 вересня, днем жалоби у збройних силах Болгарії, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Наразі невідомо, що саме призвело до авіакатастрофи, але, як пишуть деякі болгарські ЗМІ, пілоти L-39 ZA виконували серію складних маневрів на гранично низькій висоті.

Нагадаємо, у Рузькому районі Московської області розбився Ан-2. Літак розбився біля селища Ватуліне Рузького міського округу в районі аеродрому під час випробувального польоту. Екіпаж із двох людей загинув.

Як повідомлялося, над Мурманською областю РФ ввечері 11 вересня росіяни обстріляли стрілецькою зброєю легкомоторний літак. Вони сплутали його із безпілотником.

Раніше у Великій Британії літак врізався у жваву дорогу на шосе A419 у Глостерширі. Інцидент трапився поблизу аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселлі, між Сайренсестером і Страудом.

До слова, у Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage.