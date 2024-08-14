У Франції розбились два військові літаки

Наразі тривають пошуки пілотів

У Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Наразі тривають пошуки пілотів. Про це повідомляє BFMTv.

Аварія за участю двох військових літаків сталася в середині дня в середу в Мерет-і-Мозелі, і «розпочалися пошуки пілотів», ідеться в повідомленні префектури.

Про людські жертви не повідомляється.

«Військова влада надасть інформацію про причини аварії», – додають у повідомленні, пояснюючи, що «подальшу інформацію буде надано, щойно з'являться будь-які нові відомості».

За даними регіональної газети L'Est Républicain, аварії зазнали «два літаки Mirage».

Два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним, повідомив представник Повітряно-космічних сил у Парижі.

Пілот одного з літаків катапультувався перед ударом. Він цілий і неушкоджений. Але інструктор і студент-пілот, які були в другому, все ще були відсутні в першій половині дня, додало те ж джерело. «Ми все ще шукаємо другий екіпаж. Відомчий оперативний центр був негайно активований, і на підтримку збройних сил був ініційований план SATER (повітряно-наземний порятунок)», – йдеться в заяві префектури Мерт і Мозель.

Нагадаємо, сьогодні вночі на території Курської області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

До відома, 9 серпня у Бразилії на околиці Сан-Паулу розбився пасажирський літак. На його борту було 62 людини.