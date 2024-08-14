Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції розбились два військові літаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Франції розбились два військові літаки
За даними регіональної газети L'Est Républicain, аварії зазнали два літаки Mirage
фото ілюстративне

Наразі тривають пошуки пілотів

У Франці сталась авіакатастрофа за участю двох військових літаків Mirage. Наразі тривають пошуки пілотів. Про це  повідомляє  BFMTv

Аварія за участю двох військових літаків сталася в середині дня в середу в Мерет-і-Мозелі, і «розпочалися пошуки пілотів», ідеться в повідомленні префектури.

Про людські жертви не повідомляється. 

«Військова влада надасть інформацію про причини аварії», – додають у повідомленні, пояснюючи, що «подальшу інформацію буде надано, щойно з'являться будь-які нові відомості».

За даними регіональної газети L'Est Républicain, аварії зазнали «два літаки Mirage».

Два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним, повідомив представник Повітряно-космічних сил у Парижі.

Пілот одного з літаків катапультувався перед ударом. Він цілий і неушкоджений. Але інструктор і студент-пілот, які були в другому, все ще були відсутні в першій половині дня, додало те ж джерело. «Ми все ще шукаємо другий екіпаж. Відомчий оперативний центр був негайно активований, і на підтримку збройних сил був ініційований план SATER (повітряно-наземний порятунок)», –  йдеться в заяві префектури Мерт і Мозель.

Нагадаємо, сьогодні вночі на території Курської області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 

До відома, 9 серпня у Бразилії на околиці Сан-Паулу розбився пасажирський літак. На його борту було 62 людини.

Теги: авіакатастрофа Франція літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція готує новий пакет допомоги Україні
Гаубиці Caesar і танки: Франція готує військове підкріплення для ЗСУ
18 липня, 17:00
Сотні рейсів затримуються у аеропортах Європи
Через технічний збій у світі скасовано понад 1000 рейсів – ВВС
19 липня, 14:41
Українські юніори у півфіналі Євро-2024 після нічиєї Франції та Іспанії
Українські юніори у півфіналі Євро-2024 після нічиєї Франції та Іспанії
23 липня, 00:35
За добу відбулося 99 бойових зіткненнь
Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року
24 липня, 00:05
Тисячі спортсменів стануть учасниками церемонії відкриття
Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
26 липня, 20:07
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дивляться на F-16 в Ейндховені, Нідерланди, 20 серпня 2023 року
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
28 липня, 17:31
Чотири літаки Diamond були пошкоджені під час торнадо в аеропорту Бегішево
У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)
30 липня, 18:11
Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців
Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання
3 серпня, 08:57
Літак впав у житловому районі, але на землі ніхто не постраждав
Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака
11 серпня, 04:45

Соціум

Спецоперація на Курщині: ЗСУ розповіли, хто обороняв російський кордон
Спецоперація на Курщині: ЗСУ розповіли, хто обороняв російський кордон
Суджа під контролем ЗСУ (мапа)
Суджа під контролем ЗСУ (мапа)
У Франції розбились два військові літаки
У Франції розбились два військові літаки
Окупанти почали рити окопи в Курській області: супутникові фото
Окупанти почали рити окопи в Курській області: супутникові фото
Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж
Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж
Курська операція. Росія після низки поразок заявила про «паузу» в переговорах з Україною
Курська операція. Росія після низки поразок заявила про «паузу» в переговорах з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
37K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
22K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9264
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
5664
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Сьогодні, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua