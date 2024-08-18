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Помер французький актор Ален Делон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Помер французький актор Ален Делон
Ален Делон не знімався в Голлівуді, але при цьому мав широку популярність не лише у Європі, а й у США та Азії
Фото: Associated Press

Кінозірці було 88 років

У віці 88 років помер французький легендарний актор Ален Делон. Це сталося у його власному маєтку в селі Душі, що більш ніж за 130 кілометрів на південь від Парижа. Про це сьогодні вранці повідомили троє його дітей в коментарі Agence France-Presse.

«Ален Фаб'єн, Анушка, Ентоні, а також його собака Лубо з глибоким сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі, в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї», – йдеться в повідомленні.

Ален Делон розпочав свою кар'єру в 1957 році
Ален Делон розпочав свою кар'єру в 1957 році
фото: AP

Актор розпочав свою кар'єру в 1957 році. Серед найвідоміших фільмів, у яких він грав: «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Сицилійський клан» та інші. І хоча Делон ніколи не знімався в Голлівуді, він мав популярність не лише у Європі, а й у США та Азії.

Французький актор був номінантом на «Золотий глобус» у категорії «Найкращий дебютант». Також Делон – володар премії Сезар за найкращу чоловічу роль у картині «Наша історія».

Із 1990-х років актор рідко з’являвся на екранах, а у 2017 році заявив, що завершує кінокар'єру. Останнім часом Делон рідко залишав свій маєток у Душі, адже був у поганому стані після того, як переніс два інсульти.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року президент Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною». А у 2022 році актор брав участь в інтерв'ю з Зеленським, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

До відома, легендарний французький актор та режисер Ален Делон у 2022 році приєднався до проєкту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції. 

Раніше «Главком» писав, що Ален Делон вперше від 2021 року з'явився на публіці з однією метою: підтримати Україну в боротьбі з агресором. «Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців», – розповідав знаменитість телеканалу BFMTV. 

Теги: Ален Делон смерть актор кіно

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