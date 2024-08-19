Помер американський журналіст Філ Донаг'ю, який вів телемости СССР-США

Філ Донаг'ю був творцем формату денного ток-шоу з безпосередньою участю глядачів у залі

Донаг'ю помер у себе вдома після довгої хвороби у віці 88 років

Увечері в неділю, 18 серпня, помер відомий американський тележурналіст Філ Донаг'ю. Йому було 88 років. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Філ Донаг'ю народився 1935 року в Клівленді. Він починав на телебаченні асистентом режисера і позаштатним кореспондентом, але 1967 року почав вести власну програму. Він був творцем формату денного ток-шоу з безпосередньою участю глядачів у залі. У своїх програмах він пропонував обговорювати актуальні питання, що викликали різкий поділ думок.

Американський тележурналіст Філ Донаг'ю фото з відкритих джерел

Передача «The Phil Donahue Show» йшла в ефірі з 1967 по 1996 рік.Шоу привело до популярності багатьох майбутніх зірок телеекрана. Програма неодноразово отримувала різні професійні нагороди, включно з національною премією «Еммі».

Також в епоху перебудови СРСР Донаг'ю вів перші телемости між Радянським Союзом і США. Крім того, 1992 році Донаг'ю вів теледебати між кандидатами на пост президента від Демократичної партії, губернатором Арканзасу Біллом Клінтоном і колишнім губернатором Каліфорнії Джеррі Брауном.

Донаг'ю (ліворуч) вів перші телемости між Радянським Союзом і США фото з відкритих джерел

Донаг'ю отримав одну з найвищих нагород США фото з відкритих джерел

У травні 2024 року тележурналіст отримав від Джо Байдена Президентську медаль свободи – одну з найвищих нагород у США для цивільних осіб.

До слова, у віці 88 років помер французький легендарний актор Ален Делон. Це сталося у його власному маєтку в селі Душі, що більш ніж за 130 км на південь від Парижа.