У Франції колекційний літак впав у море під час виступу на авіашоу (відео)
Під час авіакатастрофи пілот не зміг катапультуватись
Сьогодні, 16 серпня, у Франції під час показових польотів на авіашоу, з нагоди 80-ї річниці висадки в Прованс, впав у море колекційний літак Fouga Magister. Про це пише Le Figaro.
Інцидент трапився у п’ятницю увечері у департаменті Вар. Інформацію про авіакатастрофу підтвердила місцева портова адміністрація.
Під час авіакатастрофи пілот не зміг катапультуватись. Його доля наразі невідома. На морі працюють рятувальники, а авіашоу зупинено.
«Рятувальні операції з пошуку пілота наразі координує Середземноморський регіональний оперативний центр спостереження і порятунку (CROSS). У пошуках задіяні сили пожежно-рятувальної служби департаменту Вар і морської жандармерії», – заявили в префектурі Вар.
Вінтажний літак впав у море у Франції, знайдено тіло пілота pic.twitter.com/k5BVDQE8O7— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024
Очевидці вже виклали в мережу відео падіння літака.
Раніше повідомлялося, що у Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Нагадаємо, у Бразилії на околиці Сан-Паулу 9 серпня, розбився пасажирський літак. На його борту було 62 людини.
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