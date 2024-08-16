У Франції колекційний літак впав у море під час виступу на авіашоу (відео)

Під час авіакатастрофи пілот не зміг катапультуватись

Сьогодні, 16 серпня, у Франції під час показових польотів на авіашоу, з нагоди 80-ї річниці висадки в Прованс, впав у море колекційний літак Fouga Magister. Про це пише Le Figaro.

Інцидент трапився у п’ятницю увечері у департаменті Вар. Інформацію про авіакатастрофу підтвердила місцева портова адміністрація.

Під час авіакатастрофи пілот не зміг катапультуватись. Його доля наразі невідома. На морі працюють рятувальники, а авіашоу зупинено.

«Рятувальні операції з пошуку пілота наразі координує Середземноморський регіональний оперативний центр спостереження і порятунку (CROSS). У пошуках задіяні сили пожежно-рятувальної служби департаменту Вар і морської жандармерії», – заявили в префектурі Вар.

Вінтажний літак впав у море у Франції, знайдено тіло пілота pic.twitter.com/k5BVDQE8O7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

Очевидці вже виклали в мережу відео падіння літака.

Раніше повідомлялося, що у Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Нагадаємо, у Бразилії на околиці Сан-Паулу 9 серпня, розбився пасажирський літак. На його борту було 62 людини.