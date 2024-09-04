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Удар РФ по Львову забрав у чоловіка дружину і трьох доньок (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удар РФ по Львову забрав у чоловіка дружину і трьох доньок (фото)
Сім'я Базилевичів
фото: Андрій Садовий/Facebook

Загибла донька Ярослава Базилевича працювала в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025»

Російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
фото: Oleksandr Radchuk/Facebook
Сім'я Базилевичів
Сім'я Базилевичів
фото: Андрій Садовий/Facebook

Садовий розповів, що на фото позаду стоїть Ярина Базилевич, яка працювала в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

У мережі молодіжних просторів «Твори» розповіли, що Ярина Базилевич була програмною менеджеркою.

«Добра і світла людина (...), вона працювала з нами від самого створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї мережі «Твори», – йдеться в повідомленні.

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
фото: мережа «Твори»

«У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять», – сказав мер Львова.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

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Теги: діти сім'я Львів обстріл смерть

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