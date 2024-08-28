У Англії літак врізався у жваву трасу

Літак, імовірно, заглухнув у повітрі та впав носом на головну дорогу

Пілот та пасажир урятувалися і не отримали серйозних травм

У Великій Британії літак врізався у жваву дорогу на шосе A419 у Глостерширі. Інцидент трапився поблизу аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселлі, між Сайренсестером і Страудом. Про це повідомило видання Metro.

На знімках видно, як після аварії пілот і пасажир визирають з вікна пошкодженого літака. Обидва врятувалися і не отримали серйозних травм.

За словами свідків, літак, імовірно, заглухнув у повітрі та впав носом на головну дорогу. Після аварії утворилися значні затори, оскільки дорога була перекрита для ліквідації наслідків інциденту та роботи екстрених служб.

Поліція Глостершира повідомила, що на борту літака перебували лише пілот і пасажир, інші транспортні засоби не були пошкоджені внаслідок аварії. Після завершення роботи рятувальників дорожній рух відновили.

Раніше британська пенсіонерка-екстремалка оригінально відзначила 102-й день народження.