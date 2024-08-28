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У Англії літак врізався у жваву трасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Англії літак врізався у жваву трасу
Літак, імовірно, заглухнув у повітрі та впав носом на головну дорогу
фото: metro.co.uk

Пілот та пасажир урятувалися і не отримали серйозних травм

У Великій Британії літак врізався у жваву дорогу на шосе A419 у Глостерширі. Інцидент трапився поблизу аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселлі, між Сайренсестером і Страудом. Про це повідомило видання Metro.

На знімках видно, як після аварії пілот і пасажир визирають з вікна пошкодженого літака. Обидва врятувалися і не отримали серйозних травм.

За словами свідків, літак, імовірно, заглухнув у повітрі та впав носом на головну дорогу. Після аварії утворилися значні затори, оскільки дорога була перекрита для ліквідації наслідків інциденту та роботи екстрених служб.

У Англії літак врізався у жваву трасу фото 1

Поліція Глостершира повідомила, що на борту літака перебували лише пілот і пасажир, інші транспортні засоби не були пошкоджені внаслідок аварії. Після завершення роботи рятувальників дорожній рух відновили.

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Теги: Велика Британія пілот літак дорожній рух

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