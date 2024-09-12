Сплутали з дроном. Росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області

Після приземлення пілот доповів, що кулі пробили крило і фари літака

Над Мурманською областю РФ ввечері 11 вересня росіяни обстріляли стрілецькою зброєю легкомоторний літак. Вони сплутали його із безпілотником. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Як повідомляється, два легкоспортивних літаки – ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5 вилетіли з посадкового майданчика в апатитському муніципальному окрузі в Архангельську блищько 16:30 11 вересня. За півгодини після цього в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, яке запровадили через атаку БПЛА.

«Мабуть, скасування дійшло не до всіх – після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї», – пише Baza.

На болотах у Мурманській області, де другу добу кружляють дрони, обстріляли легкомоторний літак - його переплутали з безпілотником



Кулі пробили крило і фари літака. pic.twitter.com/MImCIJtgBR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

За даними каналу «Авіаторщина», після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту: перший ухвалив рішення здійснити посадку на аеродромі Апатити, а другий – повертатися на місце вильоту. У підсумку їхній політ тривав близько 20 хвилин.

За словами джерел Baza, після приземлення пілот доповів, що кулі пробили крило і фари літака.

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