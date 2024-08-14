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Смерть українця у притулку для біженців у Німеччині: поліція відпустила підозрюваного

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Смерть українця у притулку для біженців у Німеччині: поліція відпустила підозрюваного
Прокуратура наразі не бачить обґрунтованої підозри, тому чоловіка було звільнено з-під варти
фото з відкритих джерел

26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі менше доби

Поліція німецького міста Росток відпустила напередодні затриманого 26-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до вбивства 46-річного українця. Про це пише DW з посиланням на спільний пресреліз президії поліції і прокуратури Ростока.

Зазначається, що 26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі менше доби. Упродовж дня вівторка, 13 серпня, затриманий мав постати перед слідчим суддею для ухвалення рішення про арешт. Однак згодом поліція та прокуратура Ростока повідомили, що українця звільнено з-під варти.

Слідчі дії стосовно 26-річного українця за підозрою у вбивстві тривають, але прокуратура Ростока наразі не бачить обґрунтованої підозри, тому чоловіка було звільнено з-під варти.

Інших деталей справи правоохоронці наразі не повідомляють. 

Як повідомлялося, в понеділок, 12 серпня, тіло 46-річного українця було виявлене в спеціалізованому центрі для біженців. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії. 

До слова, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.

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Теги: прокуратура арешт поліція смерть Німеччина

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