У Британії під час перевезення викрадено військове спорядження для ЗСУ

Речі були викрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила

Військовослужбовці ЗСУ проходять військовий вишкіл у Великій Британії в рамках операції Interflex

Під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії було викрадено військову форму та спорядження для українських військових. Одяг та амуніція мали бути передані бійцям ЗСУ, які проходять навчання в рамках операції Interflex. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Нідерландів.

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Як зазначається, речі були викрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила, а відповідне оголошення відомства зробило у понеділок.

«Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки. Після цього він був частково спустошений», – йдеться в повідомленні.

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Вказано, що військовослужбовці ЗСУ проходять військовий вишкіл у Великій Британії в рамках операції Interflex. Зокрема за сприянням голландських солдатів. В міноборони Нідерландів додали, що місцева поліція розслідує крадіжку.

Раніше повідомлялося, що у Забайкальському краї РФ митники виявили на залізничному пункті пропуску вісім контейнерів із формою для Збройних сил України (ЗСУ) у вантажному поїзді. За словами начальника Читинської митниці Володимира Ігнатьєва, вантаж транзитом йшов через Китай до Польщі. Вантаж був задекларований як спортивний та робочий одяг.

Як зазначається, на бірках не вказано виробника, але українською мовою написано, що це військова форма. Росіяни стверджують, що баули були запаковані заводським способом, спресовані та поміщені у вакуумну упаковку. Усі вісім контейнерів затримали, їх доглядатимуть ще приблизно тиждень, повідомив Ігнатьєв. ФСБ з'ясовує обставини події, кримінальної справи поки не порушено, додав начальник митниці.