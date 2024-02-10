Міноборони дозволило військовим частинам перейти на електронний облік, але є нюанс

Тепер облікові регістри та допоміжні документи можна вести лише в електронній формі

Військовим частинам в Україні дозволили повністю вести електронний облік. Але у такому випадку вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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«Міністерство оборони України продовжує спрощувати облік військового майна та позбуватися зайвих паперів у війську.

Внесено зміни до наказу Міністерства оборони №440 «Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних силах України», – йдеться в повідомленнію

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Зазначається, що в середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним із найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Натомість новий наказ створює можливості для автоматизації, пояснила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

інфографіка: Міноборони України

Тепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі.

«У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено», – попередило Міноборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

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Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міноборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж буде впроваджено.