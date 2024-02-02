Полтавський ГЗК заявив про намагання незаконно стягнути з нього неіснуючий борг

Полтавський ГЗК звернувся до західних посольств та антикорупційних органів (документ)

Полтавський гірничо-збагачувальний кобінат, який входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo, оприлюднив відкрите звернення до НАБУ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Бізнес-омбудсмена, Антикорупційних громадських організацій, посольств країн G7 в Україні, представництва ЄС в Україні, та Європейської бізнес-асоціації.

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«Главком» публікує його повний текст:

«Відкрите звернення про шахрайські дії щодо Полтавського ГЗК та фактичне викрадення $ 125 млн, легалізоване корумпованими судами.

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У Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) намагаються незаконно, на підставі сфальсифікованих документів стягнути 4,7 мільярда гривень (що становить еквівалент 125 мільйонів доларів США). Полтавський ГЗК входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo (Велика Британія), що котирується на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Проблема в тому, що з Полтавського ГЗК намагаються через суд стягнути борг, якого на даний момент не існує. Цей борг виник понад 15 років тому і був сплачений ще в 2015 році, коли відповідні кошти були списані з рахунків Підприємства. Правомірність цього списання коштів в рахунок оплати боргів у червні 2022 року підтверджено рішенням Верховного Суду.

Як з’ясувалось згодом, Фонд гарантування вкладів продав вже погашене Підприємством право вимоги до Полтавського ГЗК іншій компанії – ТОВ «Максі Капітал Груп». Директор цієї компанії є неодноразовим фігурантом низки кримінальних справ, які нині розслідують правоохоронні органи.

26 січня 2024 року, після низки махінацій з судовими системами автоматичного розподілу справ, Східним апеляційним господарським судом (м.Харків) ухвалено ганебне рішення про стягнення 4,7 мільярда гривень з Полтавського ГЗК.

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При тому, що так і не були спростовані докази ні про факт продажу неіснуючого боргу, ні про відсутність договорів, на основі яких цей борг начебто виник.

Хід судового засідання свідчить про замовний характер винесеного рішення. Справу обсягом в 24 томи розглянуто в одному засіданні, яке тривало півтори години. Рішення винесла колегія суддів у складі головуючого Россолова В.В. та суддів Тихого П.В. (голови вищезгаданого суду у м.Харків) та Терещенко О.І. Дана колегія сформована буквально за годину до початку розгляду. Обговорення справи суддями в нарадчій кімнаті тривало менше 5 хвилин. Очевидно, що по факту справа повноцінно не розглядалась.

Полтавський ГЗК завжди дотримувався вимог законодавства. Ми залучили більше, ніж 1,5 мільярдів доларів США іноземних інвестицій в українську економіку, виробляємо продукцію, яка знана у всьому світі. Підприємство входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo plc, акції якої котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. Акціонерами є сотні найбільших світових іноземних інвесторів.

Ми вважаємо те, що відбувається з Полтавським ГЗК, злочином. Злочином не лише перед нашим підприємством, яке є одним з найбільших платників податків в Україні і одним із найбільших прямих та опосередкованих роботодавців країни, але яке під час активної війни намагаються знищити і довести до банкрутства. Це є злочином і перед країною, адже атака на публічну компанію, представлену на міжнародних біржах, надає іноземним інвесторам більш очевидний сигнал щодо відсутності захисту інвестицій в Україні, ніж всі виступи та обіцянки українських чиновників про інвестиційну привабливість країни.

Адвокати Полтавського гірничо-збагачувального комбінату подали касаційну скаргу на рішення Східного апеляційного господарського суду.

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Ми переконані, що цю аферу мають розслідувати правоохоронні та антикорупційні органи, оскільки в ній очевидні ознаки економічного злочину з боку посадовців ФГВФО і суддів. Схема зі стягненням 4,7 мільярда гривень є ще однією ланкою у цілеспрямованому пресингу на український бізнес та на ефективно працюючі підприємства, які в умовах війни з росією дають роботу мільйонам українців і платять мільярдні податки до бюджету.

У разі, якщо Полтавський ГЗК та його материнська компанія Ferrexpo plc не знайдуть правосуддя в Україні, то іноземні інвестори звертатимуться до міжнародних судових та арбітражних інстанцій відповідно до угод про взаємний захист іноземних інвестицій з Великобританією та Швейцарією.

Полтавський ГЗК»

Нагадаємо, Полтавський ГЗК входить до міжнародної групи компаній Ferrexpo (Велика Британія), що котирується на основному майданчику Лондонської фондової біржі.