Сили оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО

Нові стандарти НАТО, які запровадила Україна, зокрема, стосуються військових моряків та водолазів

У період з грудня 2023 року по січень 2024 Міністерство оборони, Збройні сили України та інші складові Сил безпеки і оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Серед стандартів, які запровадили в межах Цілей партнерства Україна – НАТО:

стандарти щодо захисту військ ЗСУ;

навчання Військово-морських сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.

За власним бажанням Україна також запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, пально-мастильних матеріалів.

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Пресслужба відомства зазначає, цьогоріч планується запровадити ще 50 стандартів Альянсу. Загалом же Україна вже запровадила 315:

192 (88% від запланованого) – в межах Цілей партнерства Україна – НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу;

123 – в ініціативному порядку.

В Альянсі існує 1135 стандартів, тобто Україна вже запровадила майже 28% від загальної кількості. За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО.

Як повідомлялося, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.