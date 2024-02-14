Чи складає посольство України в Британії списки чоловіків для мобілізації? Відповідь дипломата

«Посольство веде консульський облік. Постановка на консульський облік – наразі добровільна справа людини»

Складання списків чоловіків призовного віку не є функцією посольства нашої країни в Британії – воно веде консульський облік. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів тимчасово повірений у справах України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Едуард Фесько.

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«Постановка на консульський облік – наразі добровільна справа людини. От коли вона за потреби звертається до консульської установи, тільки тоді ми можемо зафіксувати факт зокрема і перебування у країні, її дані вносяться до бази даних», – зазначив він.

Фесько наголосив, що посольство, як державна установа, діє у рамках чинного законодавства, і додав, що воно не отримувало жодних інструкцій щодо повернення чоловіків до України. Він нагадав, що є законодавча база, яка «чітко регламентує, що посольство робить, чого не робить».

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Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства всі юнаки з досягнення 17 років мусять стояти на обліку у ТЦК. Українські школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися на Батьківщину та отримати приписне до військкомату. Це не означає, що таких юнаків мобілізують, заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

До слова, в Україні на тлі намірів посилити мобілізацію обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків до країни. Жодних способів примусово повернути українців додому немає, незалежно від того, законно вони виїхали чи нелегально, а деякі країни прямо заявили, що не будуть віддавати громадян України.