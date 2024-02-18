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Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
Іван Житник вчора подзвонив своїй сестрі Катерині та розповів, що перебуває у шахті поранений

Про долю трьох інших поранених, які потрапили у полон на «Зеніті», поки що нічого не відомо

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов та видання Slidstvo.Info.

«Родичі опізнали серед загиблих трьох військових, яких залишили пораненими на «Зеніті»: Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника», – пише журналіст.

Бутусов зазначає, що про долю трьох інших поранених, які потрапили у полон на «Зеніті», поки що нічого не відомо. Адже неможливо опізнати усі тіла на російському відео.

«Слідства.Інфо» повідомляє, що Іван Житник з позивним «Джанго»(110-та бригада ЗСУ) вчора подзвонив своїй сестрі Катерині. «Джанго» розповів, що перебуває у шахті поранений разом ще із чотирма бійцями бригади та одним військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.

Іван Житник з позивним «Джанго»
Іван Житник з позивним «Джанго»

«Їм (Ред. – пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж», – розповідає Катерина.

Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці фото 1
скріншот відео

Видання пише, що розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам. 

В обід зять Катерини по відеозв’язку набрав Івана Житника. 

«Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться», – розповідає Катерина.

«Слідство.Інфо» зазначає, що під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: «І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: «Встали, вийшли, ми вас нести не будемо». Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон».

Військовий 110-ї бригади Віктор Біляк розповів виданню, що був із пораненими бійцями на «Зеніті» до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. В одного з чоловіків на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк опізнав цього військового, як Андрія Дубницького з позивним «Байрактар» (військовий 110-ї бригади). 14 лютого він залишався на позиції «Зеніт» разом з іншими пораненими.

Андрій Дубницький з позивним «Байрактар»
Андрій Дубницький з позивним «Байрактар»

«Він мене набрав о 7 ранку, але ми спали. Ми о 10 ранку поговорили. Він поранений в пах, перемотаний, старався жартувати, розплакався. Потім ми переписувались… Останнє повідомлення було о 12:00, що буде полон. Усі листування в мене залишились», – говорить Людмила, дружина «Байрактара». 

16 лютого, дружина Андрія Дубницького поїхала у військкомат, щоб дізнатися щось про чоловіка, однак там їй нічого не відповіли: «Мені сказали, що звʼяжуться, але ніхто не звʼязався, я вирубилась».

За інформацією видання, Людмила прокинулась ввечері і почала шукати інформацію про чоловіка у російських пабліках. 

«О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці… Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували», – розповідає дружина «Байрактара». 

Видання повідомляє, що Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним «Панда». Його впізнала мама Інна.

Георгій Павлов з позивним «Панда»
Георгій Павлов з позивним «Панда»

Георгій Павлов був контрактником, який служив з 2015 року. У 2017 році був у Маріуполі, потім його перевели у 110-ту бригаду, останній рік він служив на позиції «Зеніт». Жінка зазначає, що військові три дні чекали на евакуацію. 

«Вони три дні чекали машину, він іще тоді не був поранений, і 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина… Я його дуже просила, синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий – в нього маленька дитина – 5 років, син Андрюша, а він каже: «Мамо, я воїн». Хотілось би вірити, що вони живі. Найбільше, що я зараз хочу, – це знайти свого сина. Хочу побачити свого сина – йому буде 30 років в цьому році», – сказала мама військового.

«Слідство.Інфо» повідомляє, що через кілька годин після розмови із журналістами жінка написала повідомлення, що впізнала тіло сина на тому самому російському відео з вбитими українськими бійцями.

Сестра Івана Житника теж до останнього сподівалася, що її брата полікують і обміняють. 

«Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли», – говорила  журналістам Катерина.

Однак на російському відео жінка впізнала тіло Івана по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь в шахті. 

Пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади ніякої інформації не повідомляла. 

Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Про це пише DeepState.

За словами аналітиків, побратими впізнали воїнів на відео, яке нещодавно розповсюдили в мережі російські пропагандисти. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаража №1.

Музей розташовувався на території колишньої військової частини «Зеніт».

Читайте також: Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Донецьк Авдіївка Україна

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