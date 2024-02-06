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ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Позиційні бойові дії тривали на східному (лівому) березі Херсонської області

Українські військові просунулися на Авдіївському напрямку та продовжували вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

Російські війська незначно просунулися на північний схід від Куп’янська та на захід від Кремінної під час боїв на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 5 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що росіяни незначно просунулися на півночі Синьківки та на схід від Ямполівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що частинам гвардійської танкової армії РФ не вдалося здійснити першу спробу оточити тактичне угруповання українських сил, яке обороняло ділянку траси Р07 (Сватове-Кремінна), але російські війська, ймовірно, готуються до ще одного нападу.

Поблизу Бахмута 5 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на цій ділянці фронту не було. Російські війська нещодавно підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Веселого.

Українські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому район. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського.

5 лютого позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Георгіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські військові готуються перекинути основні зусилля на північ від Новомихайлівки в напрямках Олександрівка-Новомихайлівка та Мар’їнка-Побєда.

5 лютого в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої поблизу Золотої Ниви та Приютного. На заході Запорізької області 5 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили чотири російські штурми поблизу Роботиного.

Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області.

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Теги: контрнаступ наступ ЗСУ фронт війна

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