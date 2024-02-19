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Коаліція дронів. Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Коаліція дронів. Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники
Міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна почала передавати Україні безпілотники
фото з відкритих джерел

Кайса Оллонґрен: «Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля»

Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, уже почали передавати Україні безпілотники. Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю Delfi.

Вона заявила, що не може назвати точну кількість безпілотників, але зазначила, що ці поставки дуже важливі.

«Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України», – сказала Оллонґрен.

Вона також додала, що українські пілоти продовжують проходити навчання на F-16. У цьому контексті Нідерланди планують передати винищувачі Україні.

«Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16 разом із Данією та Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим. Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу», – зазначила глава Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Нідерланди, Німеччина та Естонія приєднуються до військової коаліції з союзниками, яка постачатиме Україні безпілотники і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.

Як повідомлялося, Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. 

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Теги: коаліція Нідерланди безпілотник

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