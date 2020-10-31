В Україні хочуть запровадити новий метод діагностики коронавірусу

Метод діагностики на антиген відрізняється від тесту на антитіла

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про новий метод діагностики коронавірусу, який хочуть впровадити в Україні.

«США 26 серпня зареєстрували, ВООЗ 11 вересня перекваліфікувала і внесла зміни в стандарти тестування. І сказала: експрес-тести на антиген працюють і можуть використовуватися. Тепер робляться потужності і нарощуються маса експрес-тестів, які будуть купувати», - сказав Ляшко на телеканалі «112 Україна».

Він уточнив, що раніше були експрес-тести на антитіла (тест, який визначає, хворіла людина на Covid-19 чи ні), а цей метод діагностики на антиген відрізняється від попереднього.

На запитання ведучої, чи зробив уряд запит на придбання таких тестів і чи знайдуть гроші на них, Ляшко відповів: «Знайдуть, дадуть, і буде все нормально».

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Ляшко розповів про стратегію збільшення тестувань на коронавірус до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.