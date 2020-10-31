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    Здоров'я

    В Україні хочуть запровадити новий метод діагностики коронавірусу

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    В Україні хочуть запровадити новий метод діагностики коронавірусу

    Метод діагностики на антиген відрізняється від тесту на антитіла

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про новий метод діагностики коронавірусу, який хочуть впровадити в Україні.

    «США 26 серпня зареєстрували, ВООЗ 11 вересня перекваліфікувала і внесла зміни в стандарти тестування. І сказала: експрес-тести на антиген працюють і можуть використовуватися. Тепер робляться потужності і нарощуються маса експрес-тестів, які будуть купувати», - сказав Ляшко на телеканалі «112 Україна».

    Він уточнив, що раніше були експрес-тести на антитіла (тест, який визначає, хворіла людина на Covid-19 чи ні), а цей метод діагностики на антиген відрізняється від попереднього.

    На запитання ведучої, чи зробив уряд запит на придбання таких тестів і чи знайдуть гроші на них, Ляшко відповів: «Знайдуть, дадуть, і буде все нормально». 

    Раніше в інтерв’ю «Главкому» Ляшко розповів про стратегію збільшення тестувань на коронавірус до кінця 2020 року. 

    Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

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    Україна ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
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