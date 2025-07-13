Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР

Росія «безпорадно «лізе зі штанів», сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході

Кремль продовжує інформаційну операцію в Сирії та намагається дискредитувати Україну

Російські спецслужби продовжують свою інформаційну операцію в Сирії та пропонують на так званому сирійському «чорному ринку зброї» черговий «містичний чорний ящик» з капсулами, що нібито містять небезпечні «хімікати». Українська розвідка попереджає, що це є черговим епізодом спрямованої проти України кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, на одній із капсул розміщено напис: «PU.9424 U», а на другій – «HG25 P307 9,99 U92». Таким чином, росіяни, на додаток до вигаданого «плутонію» (Pu), реанімують стару радянську байку про так звану «червону ртуть» (Hg) – речовину, якої насправді не існує.

«Червона ртуть» – це вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Легенда, створена в Москві та спрямована проти іноземних розвідок, стверджувала, що ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення «страшної» бомби.

«Халтурники з луб’янки» (представники російських спецслужб) переконують, нібито привезений ними контейнер був придбаний у «корумпованих чиновників Міністерства оборони України» для «негайного продажу».

Окрім фейкових «елементів» для виготовлення «ядерної бомби», росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито «невідомими токсичними газами». Насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресора вже намагалися продати раніше в межах цієї ж інформаційної операції проти України.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив: «Нічого нового й оригінального – російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. Тож стара міфологія про «червону ртуть» свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів кремля».

За його словами, Росія «безпорадно «лізе зі штанів», сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де нещодавно впав злочинний режим союзника Путіна – Башара Асада.

«Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани Росії», – підкреслив Юсов.

Нагадаємо, Росія використала тільки один раз балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» для удару по Україні. Після удару по Дніпру у листопаді 2024 року немає підтверджень про нові спроби пусків та подальших навчань й випробувань цієї ракети. Про це для LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує «Главком»

«Підтвердженої інформації щодо інших спроб застосування противником БРСД «Орєшнік» по території України немає», – заявив він.