Жорстокий напад на російських опозиціонерів у Чечні: журналістка та адвокат розповіли деталі

Постраждалі приїхали на суд над мамою чеченських правозахисників та опозиціонерів, яку незаконно викрали з власної оселі

Вранці 4 липня у Грозному (Чечня) напали на російських опозиціонерів – журналістку «Нової газети» Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова. Їх авто дорогою з аеропорту до міста перехопили люди в масках. Журналістку та адвоката били кийками та ногами, зокрема по обличчю. У них відібрали телефони та зажадали їх розблокувати, а їхню техніку та документи знищили, повідомила «Нова газета».

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Нападники пригадали Мілашиній та Немову всі суди та справи, якими вони займалися. Тож є підозри, що це – не бандитський напад, а напад за їхню діяльність. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Олена Мілашина у лікарні фото: Новая газета

«Прилетіли до Грозного, сіли в таксі, від'їхали метрів 500. Нас доганяють три машини, там не менше 10-15 осіб. Вони викинули з машини таксиста і нас вниз головою. Спробували зав'язати мені руки за спиною, Сашка, мабуть, ударили ножем – у нього кров. Проїхали трохи та заглохли. Нас затягли в яр і почали бити. Вони поспішали та жорстко вимагали паролі від техніки. Сашка жорстко били, йому прямо казали: захищай у себе, тут захищати не треба. Вони мене побрили. Погрожували відрізати пальці, стали їх ламати», – розповіла постраждала.

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У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, зламані пальці на руках. У журналістки забиті місця по всьому тілу, голова вибрита наголо і вся в зеленці. Транспортувати у такому стані без спецтранспорту її не можна, повідомляють колеги. Немов, окрім травм, отримав ножове поранення.

«Кажуть, що не варто було приїжджати вам сюди, працюйте у себе вдома, захищати нікого тут не треба. Сказали, що мене нібито попереджали, коли за мною влаштували спостереження: це було попередження, а ось зараз ми тебе вб'ємо. Поставили навколішки, приставили пістолет до голови, до потилиці. Вимагали, щоб я благав їх про помилування. Потім забрали всю техніку, телефон, ноутбук», – поділився адвокат.

Журналістка «Нової газети» та адвокат прилетіли до Грозного на винесення вироку Заремі Мусаєвій – матері колишнього юриста «Комітету проти тортур» Абубакара Янгулбаєва та одного із передбачуваних засновників опозиційного чеченського руху «Адат» Ібрагіма Янгулбаєва. У січні 2022 року чеченські силовики викрали жінку в Нижньому Новгороді та відвезли до Чечні. Проти неї порушили справу про насильство щодо поліцейського. Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджував, що під час перевезення з Нижнього Новгорода Мусаєва нібито «напала на співробітника поліції й мало не позбавила його очей». Жінці оголосили вирок – 5,5 років колонії загального режиму, її визнали винною в шахрайстві та застосуванні насильства до співробітника поліції.

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Зарема Мусаєва – дружина колишнього чеченського судді та матір опозиціонерів. Глава Чечні Рамзан Кадиров називав її сімʼю терористами. На думку правозахисників, вирок у справі жінки є політичним. Минулого року у її квартиру в Нижньому Новгороді вдерлися співробітники МВС Чечні та насильно вивезли до Грозного. Мусаєвій не дозволили ні одягнутися, ні взяти інсулін, якого вона постійно потребує – у жінки діабет. Наступні півтора року Зарема провела у СІЗО. Чоловік Мусаєвої – колишній чеченський федеральний суддя Сайді Янгулбаєв. Їхні сини Абубакар та Ібрагім — правозахисники та опозиціонери. Зарема та Сайді вимушено виїхали з Чечні ще у 2017 році. Прихід чеченських силовиків до критиків Кадирова в іншому регіоні Росії, поза зоною їхнього контролю, став на той момент рідкісним і приголомшливим прецедентом.

Мілашина приїхала до Чечні у службове відрядження, але тепер у неї фізично немає можливості продовжувати. Немов, попри отримані поранення, збирався продовжити займатися справою Мусаєвої та представляти її інтереси у суді.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав напад на журналістку Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова «серйозною подією». Володимиру Путіну про напад уже доповіли, додав він.

У ситуацію з нападом втрутилася уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова. Омбудсмен повідомила, що звернулася до слідчого комітету Чечні та прокуратури республіки, а також попросила уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва забезпечити журналістці безпеку. Пізніше стало відомо, що Мілашину та Немова відправлять на машині швидкої допомоги до лікарні Беслана (Північна Осетія). Таке розпорядження віддав голова Чечні Рамзан Кадиров після розмови з Москальковою. Постраждалих супроводжуватиме чеченський омбудсмен Мансур Солтаєв.

На напад відреагували у парламенті, спілці журналістів, адміністрації та Раді з прав людини за президента РФ. Сенатор Андрій Клішас заявив, що «напад на журналіста та адвоката в Чечні вимагають жорсткої реакції правоохоронних органів». Депутат Олександр Хінштейн написав, що «напади на журналістів (безвідносно їх позиції) – злочинні та неприпустимі», додавши, що комітет Держдуми з інформполітики направить звернення до генпрокуратури та слідчого комітету Росії з проханням взяти розслідування «на особливий контроль».

Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ висловило підтримку постраждалим від «жахливого нападу». «Журналіст, виконуючи свою роботу, не повинен зазнавати переслідувань і тортур. Розраховуємо, що цей випадок буде ретельно розслідований і винні покарають», – йдеться у заяві відомства.

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Керівництво Чечні загрожувало Олені Мілашиній у зв'язку зі справою Зареми Мусаєвої. Глава республіки Рамзан Кадиров на початку 2022 року назвав журналістку «Нової газети» та правозахисника Ігоря Каляпіна «терористами» та «пособниками терористів» та закликав правоохоронні органи затримати їх. Повідомлялося, що Мілашина після погроз Кадирова збирається тимчасово залишити Росію.

«Нова газета» – російська суспільно-політична газета. Відома опозиційною ліберально-демократичною та правозахисною орієнтацією, а також журналістськими розслідуваннями. Шістьох журналістів видання, зокрема Юрія Щекочихіна, Ганну Політковську та Анастасію Бабурову, вбили через їхню професійну діяльність.

До слова, 2020 року на Олену Мілашину вже нападали у Грозному. Журналістка приїхала до Чечні у зв'язку зі справою Іслама Нуханова, який опублікував відео про елітне селище в центрі Грозного, де живуть родичі та найближче оточення Рамзана Кадирова. На Мілашину та адвокатку Дубровину напали біля входу до готелю та побили їх.