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У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Посольство Білорусі в Гаазі зазнало вандалізму та пошкоджень
фото: Omroep West

Правоохоронці у Нідерландах затримали 31-річного чоловіка, який пошкодив посольство

Чоловік у Нідерландах пошкодив будівлю посольства Білорусі. Він розмалював будівлю та вибив вікна. Про це повідомляє Omroep West.

Інцидент стався в ніч на 2 липня у Гаазі. Чоловік вибив вікна та розмалював будівлю посольства. На опублікованих фото помітно червоно-чорну фарбу та написи: «Лука-терорист».

Також на будівлі посольства є написи білоруською мовою: «Живе Білорусь».

Правоохоронці у Нідерландах затримали 31-річного чоловіка, який пошкодив посольство. Поліція огородила територію та проводить розслідування.

Депутат від D66 Сьорд Сьордсма засудив напад на посольство.

«Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції», – написав він у Twitter.

За словами Сьордсма, це посилює незахищеність голландських дипломатів за кордоном.

«Ви нікому не допомагаєте і робите наших дипломатів у цих країнах більш вразливими», – додав він.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко доручив силовикам розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї, яка розміщена на території Білорусі. 

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Також 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

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Теги: Білорусь напад посольство розслідування поліція

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