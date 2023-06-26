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В Україні депутат Держдуми і колишній одесит отримав 15 років тюрми

Віталій Тараненко
glavcom.ua
В Україні депутат Держдуми і колишній одесит отримав 15 років тюрми
Термін відбуття покарання російського політика варто рахувати з часу, коли його буде затримано
фото з відкритих джерел

Анатолія Вассермана визнано винним в умисних діях щодо зміни меж території та державного кордону України

Івано-Франківський міський суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна депутату Державної думи Федеральних зборів Росії Анатолію Вассерману за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 червня.

У суді доведено персональне голосування російського політика за звернення до Путіна з проханням визнати незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР», а також за ратифікацію Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ та «Л/ДНР».  Зазначені рішення Державної думи Федеральних зборів РФ були частиною злочинного плану і спробою виправдання агресії перед громадянами Росії та світовою спільнотою.

«Голосування за проєкти вказаних федеральних законів про ратифікацію договорів та ратифікацію договорів проведено одноголосно, жодний з депутатів Держдуми не проголосував проти, що є неможливим у демократичному суспільстві та безумовно свідчить про попередню змову групою осіб на здійснення саме такого голосування», – дійшов висновків суд.

Феміда сповіщала Вассермана про судові засідання через газету «Урядовий кур’єр», але він на них не з’явився. За даними бази МВС, російський парламентар перебуває у розшуку з середини квітня 2022 року.

У суді інтереси депутата Держдуми представляв адвокат регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області. Під час засідань захисник просив суд призначити обвинуваченому менш суворе, ніж запропонував прокурор, покарання.

Проте суд вважає, що реальний термін покарання для Анатолія Вассермана, яке відстоював прокурор, буде достатнім, справедливим та необхідним для його виправлення. Термін відбуття покарання російського політика варто рахувати з часу, коли його буде затримано.

Додамо, що Анатолій Вассерман народився в Одесі. Був політичним консультантом і довіреною особою проросійського нардепа-регіонала Ігоря Маркова.

У 2016 році Вассерман отримав російське громадянство, а у 2021 році потрапив до Державної думи Федеральних зборів Росії.

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Теги: росія війна Державна Дума вирок

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