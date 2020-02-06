На російську адвокатку, яка захищала бранця Кремля Гриба, напали у Грозному



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Марина Дубровіна раніше захищала у судах Росії українського бранця Кремля Павла Гриба

Невідомі побили Марину Дубровіну біля входу в готель

У четвер пізно ввечері, близько 23:20, в чеченському Грозному біля входу в готель «Континент» було скоєно напад на журналістку російської «Нової газети» Олену Мілашину і відому адвокатку Марину Дубровіну.

Про це повідомляє novayagazeta.

«Адвокат Дубровіна була побита. Напад скоїли невідомі чоловіки і жінки в холі готелю і біля входу в готель. В основному, били саме жінки, руками і ногами. Нападники знімали свої дії на камеру», - повідомляє видання.

Зазначається, що Мілашина і Дубровіна прибутку в Грозний на судове засідання. Наразі вони фіксують травми і подають заяву в правоохоронні органи Чечні.

Як відомо, Марина Дубровіна захищала у судах Росії українського бранця Кремля Павла Гриба.