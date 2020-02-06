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    У світі

    На російську адвокатку, яка захищала бранця Кремля Гриба, напали у Грозному

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    Марина Дубровіна раніше захищала у судах Росії українського бранця Кремля Павла Гриба - На російську адвокатку, яка захищала бранця Кремля Гриба, напали у Грозному
    Марина Дубровіна раніше захищала у судах Росії українського бранця Кремля Павла Гриба

    Невідомі побили Марину Дубровіну біля входу в готель

    У четвер пізно ввечері, близько 23:20, в чеченському Грозному біля входу в готель «Континент» було скоєно напад на журналістку російської «Нової газети» Олену Мілашину і відому адвокатку Марину Дубровіну.

    Про це повідомляє novayagazeta.

    «Адвокат Дубровіна була побита. Напад скоїли невідомі чоловіки і жінки в холі готелю і біля входу в готель. В основному, били саме жінки, руками і ногами. Нападники знімали свої дії на камеру», - повідомляє видання.

    Зазначається, що Мілашина і Дубровіна прибутку в Грозний на судове засідання. Наразі вони фіксують травми і подають заяву в правоохоронні органи Чечні.

    Як відомо, Марина Дубровіна захищала у судах Росії українського бранця Кремля Павла Гриба.

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    Росія кримінал Чечня адвокат напад Марина Дубровіна готель Павло Гриб
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